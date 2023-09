La festa regionale della Lega parte dal commercio, Bordilli: “E’ patrimonio del nostro territorio”

Genova. ‘Commercio come identità patrimonio e sviluppo di un territorio’. È il tema che ha aperto ieri, in Piazza della Vittoria, a Genova, la festa regionale della Lega. Presenti l’assessore al Commercio del comune di Genova, Paola Bordilli, Guido Barbazza, presidente del Municipio VII Ponente; Angelo Guidi, presidente del Municipio III Bassa Val Bisagno; Luca Costi di Confartigianato Liguria; Massimo Giacchetta del CNA Liguria; Michele Montella, della Confcommercio Genova; Francesca Pescetto, di Confesercenti; Massimiliano Spigno, della Camera di Commercio di Genova; Alessia Barisone, delle Botteghe storiche di Confesercenti; Umberto Solferino, della Consulta Civ Confcommercio e l’imprenditore Gino Repetto quello genovese.

“Ricopro la carica di assessore al Commercio da 7 anni, e la rappresentanza che abbiamo ospitato alla Zena Fest è il segno di un grande lavoro fatto trasversalmente dalle diverse categorie” ha detto Paola Bordilli, che prosegue: “Siamo arrivati ad amministrare Genova con il Commercio che era un settore ancora poco considerato nella nostra città e ora è fondamentale per il suo sviluppo. Anche il fatto di essere andati a indicare quali attività possono aprire in una determinata zona e quali no, come per esempio nel centro storico, ha fatto sì che ci fosse più attenzione verso il tessuto commerciale del territorio. Una scelta coraggiosa, ma che si è rivelata vincente”.

La Zena fest prosegue anche oggi, a partire dalle 18, con un ricco programma che vedrà protagonisti gli europarlamentari della Lega e il Viceministro e segretario della Lega in Liguria, Edoardo Rixi, che discuterà delle opportunità della riforma dei porti.

A seguire alle 19.00 si terrà una tavola rotonda intitolata ‘Europa2024, le battaglie della Lega‘, nella quale verranno affrontati i temi più importanti della politica europea e nazionale, guardando alle elezioni europee dell’anno prossimo. Parteciperanno il Capodelegazione della Lega Marco Campomenosi e i deputati europei Annalisa Tardino, Danilo Oscar Lancini e Antonio Maria Rinaldi. Modera Cristiano Bosco.

“Agricoltura, pesca, industria, commercio e governance economica – dichiara Campomenosi – sono soltanto alcuni degli argomenti che verranno toccati dal dibattito di questa sera. Sarà un’occasione per fare il punto in vista dell’imminente campagna elettorale, che ci vedrà tutti impegnati nel proporre un’idea d’Europa diversa da quella di chi, a Bruxelles, in questi anni ha causato danni enormi alla nostra economia e alla nostra società”.