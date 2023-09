“La carica dei 101 per la ricerca” fa tappa a Genova, staffetta podistica da Boccadasse

Genova. Genova è tappa della staffetta benefica “La Carica dei 101 per la Ricerca”, corsa podistica organizzata da Fondazione Città della Speranza Onlus (cittadellasperanza.org/staffetta/) alla quale atleti dell’arma dei Carabinieri e podisti amatoriali partecipano per promuovere una raccolta fondi volta a migliorare l’assistenza e le cure oncologiche per i piccoli pazienti.

L’obiettivo dell’evento solidale è riuscire a garantire a tutti i bambini una diagnosi certa entro 24 ore ed il monitoraggio della patologia, seguendo i migliori protocolli di cura e le più innovative tecniche di laboratorio per leucemie, linfomi e sarcomi.

L’arrivo degli atleti è previsto per il tardo pomeriggio di domani con ripartenza per Parma la mattina di venerdì 15 settembre dallo spiazzo antistante la chiesa di Boccadasse in corso Italia. Il concentramento degli atleti sarà dalle ore 8.45 mentre lo start verrà dato alle 9.30.

Alle 9 l’assessore alle politiche socio sanitarie ed ai servizi sociali Lorenza Rosso sarà presente per portare i saluti della città: «È con estremo piacere che Genova accoglie la staffetta “La carica dei 101 per la ricerca” e tutti i corridori che vi stanno partecipando. Condividiamo e facciamo nostri i valori che da circa trent’anni la Fondazione Città della Speranza Onlus sta portando avanti con il massimo impegno per un grande progetto di ricerca pediatrica e di vita che ha l’obiettivo di cambiare in meglio il futuro di tanti bambini agendo in prima persona».

Prima di lasciare Genova il gruppo di podisti e organizzatori raggiungerà l’Acquario. La corsa, partita lunedì scorso da Prato della Valle a Padova, rientrerà nello stesso capoluogo veneto sabato prossimo. Il percorso circolare di 882 chilometri attraversa cinque regioni e otto città; oItre a Genova e Padova, infatti, la manifestazione include Vicenza, Verona, Brescia, Milano, Torino e Parma.