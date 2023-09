La biblioteca Benzi riparte: nuovo orario e nuovi eventi

Genova. Dopo il “riposo” estivo, torna l’orario esteso e ripartono le attività e gli eventi! A partire da lunedì 18 settembre 2023 infatti la Biblioteca Benzi aprirà con il seguente orario: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 18,al venerdì dalle 9 alle 14.

In questo orario sarà possibile accedere liberamente agli spazi della Biblioteca, usufruire della Sala di lettura dove studiare anche con testi propri, utilizzare i computer a disposizione degli utenti (previa prenotazione), richiedere prestiti dei nostri libri – ma anche delle altre biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano –, leggere i principali quotidiani locali e numerose riviste di argomenti diversi.

Per le famiglie, è sempre aperta la “zona cuccioli”, adatta ai bambini fra 0 e 6 anni, con tavolini e seggioline, libri adatti all’introduzione alla lettura e un tappetone morbido dove leggere in tutta comodità. C’è anche un angolo fasciatoio per i più piccini.

La nostra Biblioteca è caratterizzata da un grande e luminoso open space vista mare. Se però avete bisogno di uno spazio più riparato dove poter parlare, ripetere o condurre lavori di gruppo, è possibile prenotare la “saletta”, con postazioni computer e uno schermo 32″. Ricordiamo che la Biblioteca è coperta dal FreeWifi Genova.

Tra le attività fisse, vi ricordiamo il nostro vivacissimo gruppo di lettura, chiamato “Ti piace parlare di libri?”, che ripartirà il 18 settembre alle 16 con “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie. Ogni momento è buono per iscriversi!

Gli eventi ripartiranno invece il 27 settembre con la presentazione del calendario degli eventidell’anno alle ore 15:30 e il primo incontro, con la presentazione del libro “I Genovesi son tutti Balilla”, alle ore 16.

La Biblioteca Rosanna Benzi è la biblioteca del Municipio VII Ponente, a servizio delle unità urbanistiche di Voltri, Crevari, Ca’ Nuova, Palmaro, Pra’, Castelluccio, Pegli e Multedo. Vieni da noi ad iscriverti al servizio oppure accedi online al sito di Bi.G.Met!