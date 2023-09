Karate, Judo e molto altro: l’associazione Jakukai compie 20 anni e festeggia al porto antico

Genova. Nella giornata di oggi, domenica 17 settembre, nella Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova, l’associazione sportiva dilettantistica Jakukai celebra i suoi primi vent’anni.

Per tutto il giorno sarà possibile partecipare gratuitamente a laboratori di Karate e di molte discipline orientali, Judo, Shodo, Taiko e molto altro, che fanno parte delle proposte della storica associazione sportiva genovese che ha sede in via Fieschi 20 A.

Jakukai ha deciso di festeggiare nel modo che meglio descrive la propria filosofia: avvicinare le persone alle tante discipline che ospita durante l’anno nei suoi spazi, antichi saperi accomunati da valori come il rispetto, la tradizione, l’inclusione, la socialità e l’attenzione al territorio.

La mattinata sarà dedicata alle esibizioni e l’allenamento degli allievi di Karate della scuola e delle Associazioni che collaborano con Jakukai.

Nel pomeriggio, ci saranno lo spettacolo di Taiko, i tamburi giapponesi – gratuito previa prenotazione sul sito Eventbrite.it -, l’esibizione di Shodo (calligrafia giapponese) e degli istruttori Jakukai.

Dalle 17 in poi sarà possibile partecipare a uno dei tanti laboratori gratuiti e aperti al pubblico con prenotazione da effettuare sul posto: Karate, Judo, calligrafia giapponese (Shodo), tamburi giapponesi (Taiko), inglese e ceramica, capoeira, scacchi.

A completare l’offerta, ci saranno le preziose informazioni e attività organizzate dal Museo di Arte Orientale di Genova, dallo storico Club Amatori Bonsai e Suiseki di Genova e dal Genova Japanese Club.