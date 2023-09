Ex Ilva di Cornigliano, lunedì mattina assemblea dei lavoratori: probabile sciopero e protesta in città

Genova. “Saranno i lavoratori a decidere” dice il coordinare dell’Rsu Armando Palombo in vista dell’assemblea che si terrà lunedì mattina alle 7 presso la portineria dell’ex Ilva di Cornigliano, ma la situazione è tesa e sembra molto probabile che i dipendenti di Acciaierie d’Italia, già lunedì, torneranno in piazza a Genova alla luce della fumata nera del tavolo che si è tenuto a Roma giovedì.

Una situazione molto delicata perché è evidente che nessuno sciopero potrà ribaltare in breve tempo la situazione di stallo totale nella gestione degli ex stabilimenti Ilva, con il Governo che ha solo saputo dire che “verificherà” che Arcelor Mittal (che resta il socio di maggioranza della compagine) rispetti gli impegni sul “rilancio dell’impianto e sulla garanzia della sicurezza negli stabilimenti” (così è stato scritto nella nota del governo) mentre la produzione in tutti gli stabilimenti è ai minimi termini, l’utilizzo della cassa integrazione è sempre più ampio e di investimenti non se ne sono visti, non solo per il rilancio ma nemmeno per la manutenzione ordinaria e la sicurezza degli impianti.

Eppure i sindacati, anche se non è detto che la scelta di manifestare sarà unitaria, sanno che è importante muoversi, prima che sia troppo tardi. “Vogliamo lo stop alla cassa integrazione e la manutenzione degli impianti” dice ancora Palombo, coordinatore Rsu e membro della segreteria della Fiom.

Anche la Fim Cisl è pronta a scendere in piazza, come spiega il sindacato in una nota: “Il periodo più buio della storia della siderurgia del più grosso impianto produttivo italiano rischia di giungere al capolinea. Non sono serviti gli appelli e le denunce della RSU di stabilimento in tutti questi anni. Oggi, più che mai, le preoccupazioni sono al limite, soprattutto dopo l’ultimo incontro col governo che non ha assolutamente rassicurato i rappresentanti dei lavoratori. Non solo per il destino dei 965 occupati in Acciaierie d’Italia a Cornigliano ma anche per gli oltre 200 lavoratori di Ilva in AS ancora in attesa di una proposta di assunzione come scritto dall’accordo del 2018 che ormai si sentono abbandonati ad altri destini ancora da definire’’, spiegano in una nota la FIM Cisl Liguria e le RSU FIM Cisl di Acciaierie d’Italia e ILVA in AS”

“Abbiamo la consapevolezza che oggi sia complicato dover chiedere ai lavoratori, in questo periodo di uso massiccio di cassa integrazione, un’ulteriore fatica in termini economici – spiega ancora la Fim – ma non possiamo assolutamente escludere uno sciopero nella giornata di lunedì. In netto accordo con l’ iniziativa di Taranto, siamo pronti a proclamare 24 ore di sciopero su Genova. Questo purtroppo è destinato ad essere l’inizio di una lunga serie di azioni di lotta che vanno concordate con i lavoratori.

“Ricordando che a breve ci sarà un coordinamento nazionale delle RSU e le Segreterie di tutti i siti, per definire un percorso unitario e condiviso di mobilitazioni. E ci aspettiamo che Regione, Comune di Genova, politica locale e parlamentari liguri escano allo scoperto per difendere la siderurgia nella nostra città e quindi schierarsi finalmente dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Basta parole, ci aspettiamo fatti concreti’’, concludono FIM Cisl e RSU.