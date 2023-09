Italia-Usa di basket ai quarti di finale: gli azzurri contro il “genovese” Banchero. Bufera social sulla sua intervista

Genova. Le origini genovesi non sono servite a far scegliere a Paolo Banchero, cestista Nba, stella degli Orlando Magic, la Nazionale italiana dopo il conferimento della cittadinanza.

Banchero, nato e cresciuto negli Stati Uniti, ma di origini liguri (i suoi nonni erano emigrati da Savignone) ha scelto di difendere i colori a stelle e strisce.

Il destino ha messo di fronte le due rappresentative nei quarti di finale dei Campionati del Mondo nell’Est asiatico e Italia-Usa si gioca oggi alle 14.40 ora italiana.

Banchero, rispondendo a un’intervista di un giornalista, ha detto “No” alla richiesta se avesse un messaggio da dare ai tifosi italiani, con aria anche un po’ scocciata.

Prima scelta al Draft Nba, ossia il pescaggio con cui le società professionistiche attingono dai giocatori delle università e rookie dell’anno per le prestazioni sul campo, Banchero aveva ottenuto la cittadinanza italiana nel 2020. Era stato anche in visita nel nostro Paese, ma alla fine ha optato per il Team Usa.

Il destino è stato beffardo con l’Italia: nel 2018 era stato adocchiato dai talent scout azzurri. Nell’autunno del 2020 era stato convocato per esordire in una gara di qualificazione da disputare in Italia, ma la positività al Covid-19 di un membro stretto della sua famiglia gli ha impedito di salire sull’aereo verso l’Europa, facendo svanire così la possibilità di esordire con l’ItalBasket assicurandoselo così per il resto della sua carriera internazionale.