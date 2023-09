Italia in lutto, è morto Giorgio Napolitano: il primo presidente eletto due volte aveva 98 anni

Italia. Il Paese piange la scomparsa di Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica e senatore a vita.

Nato a Napoli nel 1925, aveva 98 anni (compiuti il 29 giugno scorso): le sue condizioni si erano seriamente aggravate negli ultimi giorni fino alla notizia del decesso arrivata nella serata di venerdì 22 settembre.

Napolitano è stato l’11esimo presidente della Repubblica Italiana e il primo della storia ad essere eletto per un secondo mandato.

Nelle vesti di Capo dello Stato ha dato l’incarico a ben cinque presidenti del consiglio: Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Mario Monti, Enrico Letta e Matteo Renzi.

Storico dirigente del Partito Comunista Italiano è stato anche il primo membro del partito eletto Presidente della Repubblica.

Inoltre, ha ricoperto anche altre cariche importanti dello Stato: presidente della Camera, ministro dell’Interno ed europarlamentare.

“Apprendiamo con grande dolore la notizia del decesso del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, uomo, politico e leader di immenso valore. La sua personalità ha attraversato un pezzo di vita della Repubblica italiana conciliando lo spirito di parte dell’uomo appassionato di politica con il rigore dell’impegno istituzionale culminato nella sua duplice Presidenza. È stato un esempio di impegno anche per coloro che non la pensavano come lui”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Nei suoi due mandati il presidente Napolitano ha affrontato le difficoltà delle crisi economica e governativa, ma mettendo sempre al primo posto la cosa pubblica con una lungimiranza difficile da replicare – aggiunge – Giorgio Napolitano ha fatto visita alla Liguria in alcune occasioni cruciali, come nel 2012, in seguito alla terribile alluvione che aveva colpito anche le Cinque Terre: Regione Liguria ricorda con profonda gratitudine e affetto il presidente emerito e esprime vicinanza e cordoglio a tutta sua la famiglia”.