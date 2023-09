Insieme per la Costituzione: il 3 ottobre iniziativa al Cap per preparare la manifestazione nazionale del 7 ottobre

Genova. Martedì 19 settembre 2023 si è svolta la prima riunione del Comitato provinciale Insieme per la Costituzione, rete di realtà associative già attiva a livello nazionale che intendono unire le proprie forze affinchè i diritti e i principi contenuti nella Costituzione tornino ad essere pienamente riconosciuti e resi concretamente esigibili in tutto il Paese. Dopo la manifestazione nazionale dello scorso 24 giugno in difesa della salute come diritto pubblico ed universale, la Cgil insieme a una Rete di oltre 100 associazioni a livello nazionale, ha deciso di costituire un Comitato permanente con il programma di condividere azioni e mobilitazioni su tematiche sociali trasversali e rivendicazioni che attraverso la partecipazione collettiva acquisiscano maggiore forza e risonanza. L’esigenza è quella di allargare il dibattito nella ricerca del massimo coinvolgimento della cittadinanza, anche attraverso iniziative pubbliche. Il Comitato genovese è composto da Cgil Genova, Anpi Genova, Comunità di San Benedetto al Porto, Arci Genova, Libera, Sunia, Federconsumatori, Acli Liguria, Rete degli Studenti Medi Genova e Liguria, Auser Genova e Liguria, Legambiente Liguria, Udi Genova, Sinistra universitaria, Giuristi Democratici Genova, Coordinamento Democrazia Costituzionale Genova, il Ce.Sto ma è aperto a tutto il mondo dell’associazionismo che si ritrova nei suoi principi costitutivi.

La prima iniziativa pubblica del Comitato dell’area metropolitana genovese “Insieme per la Costituzione” si terrà martedì 3 ottobre alle ore 18.30 presso il Circolo dell’Autorità Portuale in via Albertazzi 3 e avrà per tema la preparazione della manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma in difesa della Carta costituzionale dal titolo “La Via Maestra, insieme per la Costituzione”.

All’iniziativa parteciperanno esponenti delle associazioni promotrici e della società civile.

Venerdì 29 settembre alle 19.30 presso la Società di Mutuo Soccorso “La Fratellanza” in via Isocorte 13 a Pontedecimo, si terra la cena solidale dal titolo “La via Maestra. Insieme per la Costituzione”.

Il prossimo 7 ottobre si terrà una grande manifestazione nazionale a Roma per il lavoro, contro la precarietà, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare. È “La Via Maestra. Insieme per la Costituzione”, mobilitazione lanciata da più di 100 associazioni e reti, che a loro volta raccolgono tantissime realtà della società civile, tra cui anche la Cgil.

La cena di sottoscrizione per raccogliere fondi per la trasferta è stata organizzata grazie alla collaborazione della società di Mutuo Soccorso la Fratellanza. A partire da una sottoscrizione minima di 15 euro si potrà gustare un menù che comprende spaghetti all’amatriciana, polpettone e torta di verdura, dolce. Le bevande sono escluse.