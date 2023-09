Incidente sul lavoro a San Colombano, operai precipitano da un palo della telefonia

San Colombano Certenoli. Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Genova, questa volta a San Colombano Certenoli, dove due operai che stavano lavorando a un palo della telefonia fissa sono caduti da diversi metri d’altezza.

L’incidente è avvenuto in località Perella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze e l’elicottero per portare uno dei due operai, quello in condizioni più gravi, all’ospedale San Martino.

Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica: da una prima ricostruzione, sembra che i due operai fossero al lavoro su una scala, che per ragioni da chiarire è caduta. Uno dei due operai, un uomo di 54 anni, è precipitato per circa cinque metri, e ha riportato un trauma cranico piuttosto serio.

Per agevolare le operazioni di soccorso è stata chiusa al traffico via Domenico Norero.

(Foto da pagina Facebook Territorio e Sviluppo)