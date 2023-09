Incidente sul lavoro a Voltri, autista cade dal camion e batte la testa: grave in ospedale

Genova. Ancora un grave incidente sul lavoro a Genova. Nel primo pomeriggio di lunedì un uomo di 51 anni, autista di camion, è caduto dal mezzo in una zona di carico e scarico di via delle Fabbriche, a Voltri, e ha picchiato violentemente la testa a terra, perdendo conoscenza.

L’uomo è stato subito soccorso da un mezzo della Ponente Soccorso e dal personale dell’auto medica inviata dal 118, che lo ha intubato sul posto e poi ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso alla luce delle gravi condizioni del ferito. Accompagnato a una piazzola, è stato caricato sull’elicottero dei vigili del fuoco e accompagnato all’ospedale San Martino in codice rosso.

Una volta in ospedale, il 51enne è stato ricoverato nel punto di rianimazione e sottoposto a tutti gli accertamenti. Le sue condizioni sono gravi. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, perché al momento della caduta nei pressi del camion non erano presenti persone che vi hanno assistito: l’ipotesi è che l’uomo abbia perso l’equilibrio durante le operazioni di scarico. Gli accertamenti sono affidati al Nucleo Prevenzione sicurezza ambienti di lavoro (Psal) della Asl3.

Si tratta, come detto, del secondo grave incidente sul lavoro che si verifica a Genova in una settimana. Lo scorso lunedì un uomo di 67 anni, Pietro Greco, è rimasto ferito all’interno del cantiere di rifacimento dello scalo ferroviario di Calata Bettolo, colpito alla testa durante la movimentazione di un jersey di cemento.