Incidente in porto, sequestrata l’area del cantiere: operaio ancora in prognosi riservata

Genova. E’ ancora in prognosi riservata Pietro Greco, l’operaio di 67 anni rimasto vittima ieri pomeriggio di un brutto incidente sul lavoro all’interno del cantiere di rifacimento dello scalo ferroviario di Calata Bettolo.

L’uomo è stato travolto da un new jersey dotato di rete da cantiere in fase di movimentazione. Nella caduta Greco ha battuto violentemente la testa a terra, procurandosi un grave trauma cranico. Dopo essere stato intubato, incosciente, è stato poi trasportato al San Martino di Genova, dove lo staff medico non ha ancora sciolto la prognosi, continuando nella valutazione del danno. “Politrauma con grave trauma cranico, sottoposto a ventilazione meccanica e monitoraggio intensivo – scrive la direzione sanitaria del San Martino in una nota di aggiornamento – le sue condizioni restano gravi. La prognosi è riservata”.

Nel frattempo sono scattate le indagini per capire l’esatta dinamica dell’accaduto. Pietro Greco è un dipendente della Centro Meridionali Costruzioni Srl, un’azienda incaricata dei lavori dalla Autorità di Sistema Portuale, e secondo le prime ricostruzioni stava assistendo da terra al collega che operava con un mezza da cantiere per spostare la recinzione del cantiere.

Il Psal (Ufficio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della Asl3 ha avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente e per verificare se le procedure di sicurezza e di movimentazione della barriera siano state rispettate. L’area del cantiere interessata dall’incidente è stata sequestrata.