Incidente in A10, ancora disagi per la viabilità: resta chiusa uscita di Arenzano da ponente

Varazze/Arenzano. Non si fermano i disagi sulla A10 a seguito dell’incidente avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 21 settembre, nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano. Attualmente l’uscita di Arenzano (provenendo da Ventimiglia) resta chiusa, mentre Autostrade consiglia l’uscita a Varazze.

Per ripristinare la situazione del manto stradale dove ieri si è ribaltato un tir che trasportava Gpl, anche questa mattina sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco – supportate da due gru – insieme al personale di Autostrade.

Sempre nella giornata di ieri, è stato chiuso anche il tratto tra Genova Pra e Genova Aeroporto a causa di un incidente che ha coinvolto un altro tir, che ha danneggiato i monitor di una galleria. Anche in questo caso, come per l’autocisterna ribaltata, sono stati diversi i chilometri di coda che si sono formati in A10 (arrivando a sfiorare anche i 20km).

Al momento lungo l’A10 si registrano rallentamenti a singhiozzo nel tratto tra Varazze e Arenzano (verso Genova).