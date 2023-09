Incentivi antismog a Genova, la misura non decolla: ancora inutilizzato l’85% delle risorse

Genova. Quasi un milione e mezzo di fondi erogati a fronte di 9,24 milioni di euro disponibili sino alla fine del 2023. Gli incentivi del Comune per la sostituzione dei mezzi inquinanti non hanno fatto breccia nel cuore dei genovesi. Passati ormai nove mesi dal varo della misura nel dicembre 2022, nonostante una graduale risalita dopo la falsa partenza iniziale, l’85% dei contributi stanziati dalla Regione per migliorare la qualità dell’aria è ancora inutilizzato. E intanto anche quest’anno il capoluogo ligure si appresta a superare il valore limite annuale di biossido di azoto, considerato nocivo per la salute umana, pari a 40 microgrammi al metro cubo.

Le tabelle pubblicate sito del Comune fotografano la situazione fino al 22 agosto, cioè un paio di settimane fa. A quella data risultavano approvate in tutto 723 domande per un totale di un milione e 417.537,15 euro. A giudicare dagli importi concessi, solo nove auto elettriche sono state acquistate grazie a questi contributi. La fetta più consistente riguarda gli scooter elettrici (fino a 800 euro), meno esposti alle difficoltà della ricarica, e le auto a benzina o diesel Euro 6 (fino a 4mila euro).

Per accedere al contributo – rivolto a privati, imprese e tassisti – è necessario rottamare un mezzo bloccato dall’ordinanza antismog in vigore dal 1° marzo (a proposito, sono appena 8 le sanzioni effettuate dalla polizia locale, secondo quanto riferisce l’assessore Sergio Gambino): auto e furgoni Euro 0-1 benzina ed Euro 0-1-2-3 diesel, ciclomotori Euro 0 a quattro tempi ed Euro 0-1 a due tempi. Il 1° luglio è scaduta anche la deroga che era stata concessa ai veicoli merci Euro 3 diesel. Solo per l’acquisto di una e-bike (fino a 800 euro di contributo) non è richiesta la rottamazione di un veicolo inquinante.

Insomma, il sistema degli ecoincentivi allo scopo di incidere in maniera significativa sulle emissioni dei veicoli privati si rivela sostanzialmente un flop, complice forse il caro vita che non invoglia certo ad acquistare mezzi nuovi. La Liguria sta beneficiando di 29 milioni di euro provenienti dal ministero dell’Ambiente (ex ministero della Transizione ecologica) per azioni di risanamento della qualità dell’aria a seguito delle sanzioni inflitte dall’Unione Europea per non aver contrastato gli sforamenti di biossido di azoto. Le centraline di Genova e La Spezia erano tra quelle “responsabili” delle violazioni. Per questo la Regione ha distribuito 21 milioni ai rispettivi Comuni, di cui oltre 18 milioni a Genova suddivisi in tre annualità (3,1 milioni per il 2022, 6 milioni e 137.500 euro per il 2023, 8 milioni e 925mila euro per il 2024).

I dati delle centraline Arpal dicono che poco o nulla è cambiato sul fronte dell’inquinamento atmosferico. Il biossido di azoto mostra un trend in lieve calo sul lungo periodo a partire dal 2010, ma la media mobile annuale (calcolata cioè sugli ultimi dodici mesi) evidenzia un valore di 43 microgrammi al metro cubo in via Buozzi e 49 in corso Europa all’altezza di San Martino, numeri destinati a salire nei prossimi mesi con l’aumento del traffico e l’impatto dei riscaldamenti domestici. La media del 2022 era pari rispettivamente a 46 e 54 microgrammi al metro cubo. Tutti valori sopra la soglia di rischio per la salute e determinati in gran parte dalle emissioni veicolari (i fumi che escono dai camini delle navi vengono rilevati ad altitudini maggiori).

Il mancato rientro nei limiti di legge avrà un altro effetto: a partire dal 1° ottobre 2024 i divieti si estenderanno ad autoveicoli privati e veicoli commerciali ad alimentazione diesel N1 e M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 4 e motocicli e ciclomotori di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1 (o Euro 2 per quanto riguarda i motori a due tempi). A partire dal 1° ottobre 2025, in caso di persistenza del superamento dei limiti di biossido di azoto, autoveicoli privati e veicoli commerciali ad alimentazione diesel N1 e M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 5.

D’altra parte per valutare gli effetti dell’ordinanza antismog e degli ecoincentivi è necessario un arco di tempo più lungo. “Questi dati sono troppo influenzati dagli eventi meteo – spiega Federico Grasso, responsabile del servizio qualità dell’aria di Arpal -. Di solito il trend legato a provvedimenti come il rinnovamento del parco veicolare si valuta col passare degli anni. L’anno prossimo, inoltre, sarà operativa una nuova modellistica che metterà insieme i dati regionali e quelli più localizzati. È un’attività nuova che finora non esisteva in Liguria e ci permetterà di avere numeri più sensati”.