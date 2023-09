Incendio in giardino durante il barbeque, ragazza ricoverata con ustioni di terzo grado

Genova. Brutto incidente a Certosa, dove verso l’ora di pranzo una ragazza è rimasta gravemente ferita a seguito di un incendio scoppiato durante il barbeque che era in corso nel giardino di casa.

Secondo le prime informazioni, la giovane donna di circa trent’anni, per dinamiche ancora da accertare, avrebbe riportato ustioni di secondo e terzo grado si gambe, braccia e addome. Immediati i soccorsi, arrivati nel giro di pochi minuti con la Croce verde di Pontedecimo, i medici del 118 e i vigili del fuoco.

Dopo le prime medicazioni, mentre i pompieri mettevano in sicurezza l’area, la ragazza è stata trasportata al centro grandi ustionati del villa Scassi di Genova in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.