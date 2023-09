Incendio sulle alture di Arenzano, boschi in fiamme

Genova. È ormai in via di spegnimento l’incendio di bosco scoppiato nella tarda serata di venerdì in via Pecorara, sulle alture di Arenzano.

Il rogo nella notte è stato monitorato da squadre di protezione civile, e in mattinata dovrebbero concludersi le operazioni di bonifica con il ritorno delle squadre di Multedo.

Le fiamme sono partite poco dopo le 22 e si sono rapidamente allargate a causa del vento. Sul posto, come detto, i vigili del fuoco con due squadre, quella di Multedo e quella di Varazze, e i volontari dell’antincendio boschivo di Arenzano e Cogoleto, rimasti a presidiare il sito per controllare che l’incendio non riprendesse vigore.

Accertamenti in corso sulle cause.

Foto credit: Facebook @Lug Birra Ligure