In via Cornigliano apre un nuovo ristorante “Burger King”, è il terzo a Genova

Genova. Apre oggi in via Cornigliano 189 rosso il nuovo ristorante della catena Burger King. Sarà il terzo a Genova e il quarto in Liguria, dopo quelli di Ponte Morosini, Fiumara e Savona.

Il punto vendita di Cornigliano sarà inoltre il 253esimo in tutta Italia per l’azienda di fast food, l’81esimo di proprietà diretta.

Il nuovo ristorante impiega 24 dipendenti e si sviluppa su una superficie di 210 metri quadrati, con 46 posti a sedere interni e 20 esterni. Oltre al parcheggio dedicato ai clienti, sarà possibile ordinare i prodotti e ritirarli comodamente dalla propria auto attraverso la corsia dedicata al drive thru, oppure riceverli a casa grazie al servizio di home delivery.

Il punto vendita sorge negli spazi occupati finora dal concessionario auto del gruppo Macciò, nei pressi dei distributori di benzina verso ponente.