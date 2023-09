Turchia. Lieto fine per la vicenda legata allo speleologo statunitense rimasto bloccato in una grotta in Turchia ad oltre mille metri di profondità nelle viscere della terra: dopo una lunga e faticosa risalita, infatti, l’uomo è riuscito a tornare in superficie per essere medicato.

Alle operazioni di soccorso hanno collaborato 46 operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di cui 4 dalla Liguria, insieme ad altri team specializzati provenienti da diversi paesi europei.

Tutto il mondo è rimasto con il fiato sospeso per giorni: Mark DicKey, 40 anni, speleologo esperto era rimasto bloccato da gravi problemi di salute nella grotta di Morca, in provincia di Mersin, sulla costa mediterranea della Turchia. Al momento non sono ancor stati chiariti i dettagli della patologia.