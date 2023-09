In piazza Fontane Marose una “muraglia” di cassonetti decorati. E s’infiamma il dibattito

Genova. Sono comparsi quasi all’improvviso, schierati in piazza Fontane Marose in una calda mattinata di inizio settembre: una “muraglia” compatta (e alta) di cassonetti d’acciaio che, sul lato che dà sulla piazza, riproduce facciate di palazzi.

Un modo, forse, per mitigare l’impatto dei bidoni in uno dei punti maggiormente di passaggio del centro città, la porta verso via Garibaldi, sede del Comune e di alcuni tra i più prestigiosi palazzi storici della città. E anche se hanno effettivamente sostituito vecchi cassonetti di plastica multicolore che tante proteste avevano suscitato soprattutto tra i commercianti della zona, il risultato finale non convince, e i genovesi si dividono nel dare pareri, soprattutto sui social.

“I cassonetti della rumenta mimetizzati e il degrado nelle strade cittadine ben visibile. Non vado oltre, perché le parole le ho finite da tempo”, è il commento su uno dei principali gruppi Facebook cittadini, e ancora “ma hanno fatto una barricata in piazza Fontane Marose? Che orrore è?”, e “un obbrobrio”. Qualche voce fuori dal coro c’è – “A me piacciono invece originali e si inseriscono bene in un contesto di pregio architettonico” – ma l’opinione comune sembra chiara: la muraglia di cassonetti “decorati” è bocciata.