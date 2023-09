In mare con il Sup, restano bloccati a largo: recuperati dai vigili del fuoco e capitaneria

Pietra Ligure. Una giornata da dimenticare, anche se sarà difficile, per due bagnanti che questa mattina verso le 8,30 hanno preso il mare su due tavole da Sup, rimanendo perà presto bloccati a largo.

Per colpa delle correnti infatti, i due non riuscivano più a rientrare a riva: per recuperarli, è stato necessario l’intervento della capitaneria di porto e della squadra nautica dei vigili del fuoco, oltre a una squadra di terra di Finale Ligure.

I due sono stati recuperati e portati nel porto di Finale, dove li attendevano l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Finale. Per uno dei due è stato necessario il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti.