In Liguria è il giorno di It-Alert, oggi alle 12 il test: tutto quello che c’è da sapere

Liguria. Anche in Liguria è arrivato il giorno di It-Alert: oggi alle 12 gli smartphone (chi possiede un vecchio gsm non sarà coperto dal servizio) inizieranno a emettere un suono che rappresenta il test del nuovo sistema di allertamento gestito dalla Protezione civile in caso di emergenze o catastrofi.

Il test coinvolge chiunque si trovi nella nostra regione: a mezzogiorno i cellulari accesi emetteranno un allarme che non sarà quello della suoneria. Si tratterà di un suono come di sirena, come potete ascoltare nel video diramato dal canale social ufficiale di It-Alert.

Si riceverà un messaggio in due lingue: italiano e inglese. Il messaggio recita: “Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.italert e compila il questionario“. Fare il questionario non è obbligatorio, ma più persone lo compileranno, meglio si perfezionerà il sistema.

Quando sarà operativo, It-Alert integrerà le modalità di informazione e comunicazione già previste dalla Protezione civile per informare la popolazione, in modo da favorire l’adozione delle misure di autoprotezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento. Il sistema sarà operativo dal 2024 e consente di diramare in modo rapido le prime informazioni sulle possibili situazioni di pericolo alle persone che si trovano nella zona interessata dall’emergenza o dall’evento calamitoso.

Questi gli eventi per cui verrà utilizzato: maremoto generato da un sisma; collasso di una grande diga; attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli; incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica; incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso); precipitazioni intense.

LIMITI DEL SISTEMA

Sul sito di It-Alert vengono anche elencati i limiti di questo sistema di allarme pubblico, che sono correlati, tra l’altro, all’incertezza connessa ai fenomeni naturali, all’incertezza scientifica, alle capacità tecnologiche disponibili, nonché dalle circostanze in cui le attività di valutazione e decisionali si concretizzano, spesso in contesti di urgenza ed emergenza che richiedono decisioni immediate. “Bisogna tenere in considerazione − si legge − che possono esserci limiti legati alla latenza, incertezza e/o indisponibilità dei dati, delle misure e delle informazioni, del possibile malfunzionamento e/o di disfunzionalità degli apparati e delle reti, oltre che del margine di errore derivante dall’imprescindibile discrezionalità delle attività di valutazione e decisionali”.

Uno dei limiti della tecnologia cell-broadcast utilizzata per mandare i messaggi It-alert è l’impossibilità di sovrapporre perfettamente l’area che si stima come potenzialmente interessata dall’emergenza con l’area coperta dalle antenne degli operatori di telefonia che vengono utilizzate per l’invio dei messaggi. Questo significa che ci saranno dispositivi presenti in zone fuori dalla regione di volta in volta interessata dai test che potrebbero ricevere un messaggio IT-alert e dispositivi in zone interessate che potrebbero non ricevere il messaggio.

In tal senso, It-alert non è un sistema salvifico in sé, ma è finalizzato, in ragione di un determinato probabile evento, a favorire una condotta personale di consapevolezza dei rischi e di adozione di misure di prevenzione e salvaguardia.

FAQ – DOMANDE E RISPOSTE SU IT-ALERT

Cosa fare quando arriva il messaggio IT-alert?

Chi riceve il messaggio non dovrà fare nulla se non leggere il testo. Il suono si blocca dopo aver cliccato sul messaggio confermando la ricezione. Ricevuto il messaggio, l’invito per tutti i cittadini è collegarsi al sito it-alert.it e rispondere al questionario: le risposte degli utenti, infatti, consentiranno al dipartimento di Protezione civile di migliorare lo strumento.

Posso disattivare temporaneamente la ricezione delle notifiche di IT-alert?

Sì, è possibile disattivare la ricezione delle notifiche. Questa scelta, però, non ha implicazioni sulla ricezione dei messaggi IT-alert in questa fase, poiché viene utilizzato il livello massimo per l’invio delle notifiche che prescinde dall’impostazione delle notifiche.

Posso ricevere IT-alert se ho il telefono in modalità “silenzioso” o “non disturbare”?

Sì, se il dispositivo è acceso e ha campo. Se il cellulare è silenzioso, però, l’arrivo del messaggio IT-alert potrebbe non essere segnalato attraverso il suono specifico.

Posso ricevere IT-alert se ho il telefono in modalità aereo?

No, per ricevere un messaggio IT-alert il dispositivo deve essere acceso e deve avere campo.

Posso ricevere IT-alert se il telefono è spento?

No, per ricevere un messaggio IT-alert il dispositivo deve essere acceso e deve avere campo.

Posso ricevere IT-alert se il mio telefono è connesso a Internet o al wi-fi, ma non c’è campo?

No, è necessario avere campo per poter ricevere il messaggio IT-alert.

IT-alert è un SMS?

No, IT-alert non è un SMS. IT-alert utilizza la propagazione broadcast. Questa tecnologia funziona anche quando la rete è congestionata.

Quando la notifica di IT-alert arriva sul dispositivo blocca temporaneamente tutte le altre funzionalità del cellulare. Per riportare il dispositivo alle condizioni ordinarie di utilizzo è necessario toccarlo in corrispondenza della notifica per confermare la ricezione.

Una volta ricevuto il messaggio, l’ho letto velocemente, ho sbloccato il telefono e il messaggio è sparito: dove lo ritrovo?

In base al dispositivo e alla versione del sistema operativo che possiedi, il messaggio IT-alert dovrebbe rimanere registrato nell’elenco delle notifiche degli avvisi di emergenza e può essere ricercato sui dispositivi scrivendo “avvisi di emergenza o alert”.

Che cosa devo fare se ricevo un messaggio IT-alert mentre sono alla guida?

Se durante la fase di test ricevi un messaggio IT-alert mentre sei alla guida, se c’è qualcuno con te chiedi a lui/lei di visualizzare per te il messaggio. Nel caso, invece, in cui tu stia viaggiando da solo, non interagire con il tuo smartphone; quando ti è possibile fermati in sicurezza e conferma la ricezione cliccando sul messaggio.

Se dovessi ricevere un messaggio IT-alert quando il sistema sarà operativo mentre sarai alla guida, se qualcuno viaggerà con te chiedigli/chiedile di poter visualizzare il messaggio. Nel caso, invece, in cui tu stia viaggiando da solo, accendi un canale radio per seguire le indicazioni fornite per metterti al sicuro e non appena ti sarà possibile fermati in sicurezza per visualizzare il messaggio.

IT-alert può compromettere la mia privacy?

No, IT-alert non comporta nessuna compromissione dei livelli di privacy. La trasmissione via cellulare è gratuita e anonima: non è necessario registrarsi e il proprio numero rimane sconosciuto. Non ci sono dunque implicazioni sulla privacy perché non viene acquisito alcun dato personale.