In Liguria ancora una settimana di caldo torrido: “Sarà anomalo ma non insopportabile”

Genova. Se qualcuno si sta chiedendo quando finirà il caldo estivo tornato in gran spolvero dopo la breve (ma intensa) parentesi autunnale, conviene portare pazienza: l’anticiclone africano garantirà anche in Liguria temperature sopra la media stagionale almeno per tutta questa settimana, probabilmente fino alla metà di settembre. Un prolungamento della bella stagione al quale ormai siamo abituati, ma che arriva a breve distanza dall’ultima asfissiante ondata di calore. Questa volta, tuttavia, il disagio sarà più contenuto.

“In questi giorni si registrano record di temperatura in quota per il mese di settembre – spiega Daniele Laiosa, meteorologo e presidente dell’associazione Limet -. Lo zero termico sopra i 5mila metri in questo periodo è un chiaro segno di anomalia, ma rispetto all’ondata massiva di fine agosto verrà percepita diversamente. Il merito è delle correnti da nord-est, richiamate dalla depressione sul Mar Ionio, che danno quasi una sensazione di freschezza anche se i valori diurni che si registrano sugli Appennini sono di 4-5 gradi superiori alla media, tipici dell’estate piena”.

In altre parole sarà un caldo di tipo torrido e secco, con umidità su valori medio-bassi e una temperatura percepita che non si discosterà molto da quella reale, comunque elevata: “Oggi questo vento da nord è un camuffato da Levante, ma già da domani si attiverà l’effetto compressione – prosegue Laiosa -. Questo può tradursi in situazioni all’apparenza gradevoli per chi si trova in riviera, ma in realtà farà alzare la colonnina oltre i 30 gradi almeno fino a domenica. Alcune zone del Ponente e dell’estremo Levante arriveranno anche a 33-34 gradi con punte di 35 gradi nella fase più acuta, ma a differenza di agosto saranno picchi isolatissimi. Nelle zone che non patiscono la compressione, come le conche del Levante e il Tigullio, le serate non saranno calde e ci sarà una buona escursione termica con dispersione notturna del calore”.

Insomma, sarà un’estate settembrina tutto sommato gestibile. Chi si sta accorgendo della differenza sono soprattutto gli inglesi e i francesi: “Lì si dovrebbe già girare col maglione, la percezione è decisamente anomala”, riflette il presidente di Limet. E poi, ancora una volta, a preoccupare è quello che avviene in montagna. Ieri a 2mila metri di altitudine sulle Alpi Liguri sono stati sfiorati i 20 gradi. In Val d’Aveto, alla soglia dei mille metri, il termometro è salito tranquillamente oltre i 25 gradi. Così come il mare, ancora sopra i 25 gradi in molti punti al largo della nostra regione, una potente riserva di energia pronta a esplodere in caso di passaggi perturbati.

“Questo anticiclone ha sempre una matrice afro-mediterranea – spiega ancora l’esperto – ma a differenza della situazione precedente abbiamo una condizione di cosiddetto omega-blocking: c’è una specie di campana che si spinge fino alle latitudini dell’Europa centro-settentrionale ma si frappone a due circolazioni depressionarie. Noi ci troviamo in una sorta di terra di mezzo. In questo modo si mantengono caratteristiche più secche e torride che lo distinguono dalla classica invasione afro-mediterranea estiva”.

E da metà settembre in poi che autunno ci aspetta? Difficile, se non impossibile, dirlo oggi. “C’è chi vede una spallata atlantica di tipo autunnale, con maltempo in arrivo, e chi invece vede un ridimensionamento dell’anticiclone ma senza perturbazioni che possano portare pioggia. Di sicuro per una settimana, probabilmente anche 10 giorni, non ci saranno ribaltoni dello scenario”, conclude Laiosa.