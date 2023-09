Imprese e pubbliche amministrazioni, al via il corso per diventare “Environmental Social Governance”

Liguria. Environmental, Social and Governance: aumenta ogni anno la richiesta di manager dotati di competenze in materia di criteri ESG. Ma nonostante che imprese e pubbliche amministrazioni stiano investendo sulla trasformazione sostenibile, uno dei maggiori ostacoli a questa conversione è la scarsità di competenze.

Nasce così il sostegno di Legacoop Liguria e Legacoop Lombardia, con il patrocinio di Regione Liguria e Università di Genova, al corso per diventare Environmental Social Governance “ESG” Manager, soggetti sempre più punto di riferimento per aziende, cooperative, istituzioni pubbliche ed enti del terzo settore.

“Dalle istituzioni ai consumatori, dagli investitori ai clienti e ai fornitori: sono sempre più numerosi i soggetti che ormai riconoscono l’affidabilità di quelle imprese che applicano forti pratiche ESG – sottolinea Mattia Rossi, presidente Legacoop Liguria – Tante nostre cooperative sono partite in anticipo sui temi della Sostenibilità intesa come un investimento nel futuro, nell’innovazione di processi e prodotti, nel rapporto con i Soci. La sostenibilità è un valore condiviso e indivisibile che risente della capacità di scelte insite nei processi di Governance democratica. Il mondo cooperativo è governato per statuto e per natura da processi di Governance democratica, nato e cresciuto per promuovere il rispetto dei diritti dei Soci e dei lavoratori, di standard più elevati di salute e sicurezza, di rispetto per le future generazioni. Oggi è il momento di investire su nuove figure che diventeranno sempre più centrali nell’organizzazione delle imprese”.

Gli “ESG” Manager saranno talmente essenziali nel futuro che già occorre far capire la loro importanza nei percorsi di studi. Ecco perché sono stati riservati 8 posti gratuiti a studenti universitari.

“Nell’era moderna, investire in una sostenibilità che bilanci gli aspetti ambientali a quelli economici e sociali non è solamente una scelta e.ca ma rappresenta un vantaggio compe..vo strategico per le aziende – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti – Con questo corso, promosso da Legacoop e patrocinato da Regione Liguria, supportiamo le attività liguri nella ricerca di figure sempre più ricercate, come quelle degli ESG Manager, che generano valore e supportano le imprese nell’implementazione e gestione di bilanci economicamente e finanziariamente sostenibili”.

Dall’elaborazione dei dati relativi al monitoraggio ambientale e gli adeguamenti conseguenti alla promulgazione di nuove leggi e norme. All’applicazione delle politiche di sostenibilità che abbiano specifici obiettivi di impatto sociale. Al coordinamento delle attività legate alla governance di un’organizzazione per garantire trasparenza e monitorare i diversi rischi etici: la figura dell’ESG Manager sarà decisiva nelle strategie di comunicazione di aziende ed enti pubblici, incidendo sulla reputazione percepita dai cittadini e consumatori.