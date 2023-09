Imprese e innovazione, al via la undicesima edizione di Smart Cup Liguria

Genova. Sono già 80 gli aspiranti imprenditori iscritti all’undicesima edizione di SMARTcup Liguria, il concorso di idee innovative promosso da Regione Liguria e gestito da Filse, che promuove la nascita di start up ad alto potenziale e spin-off provenienti dal mondo della ricerca.

“Con la nuova edizione di SmartCup, la business plan competition regionale, continuiamo ad accompagnare le idee imprenditoriali a diventare vere e proprie imprese – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Un percorso iniziato dieci anni fa, grazie all’importante regia di Filse, che ha sinora visto la partecipazione di oltre 1000 persone e la collaborazione regionale in 334 progetti imprenditoriali, 57 dei quali sono diventati start up”.

A partire da oggi e fino a venerdì 29 settembre, più di 30 relatori appartenenti all’ecosistema dell’innovazione e della creazione di impresa, ligure e non solo, incontreranno i proponenti iscritti alla SMARTcup Academy per supportarli nella creazione del piano di impresa. Tutti gli incontri si svolgeranno presso la rinnovata Sala Congressi del BIC Incubatore di Imprese di FILSE a Genova Campi, con la possibilità di collegarsi online dove tutti i partecipanti avranno la possibilità di seguire le lezioni, conoscere i partner di SMARTcup Liguria, confrontarsi direttamente con i relatori e con lo staff FILSE dedicato alla creazione di startup.

Fino a martedì 3 ottobre sarà possibile sottoporre il proprio piano di impresa, step necessario per candidarsi alla finale della business plan competition ligure e aperto anche a chi non ha partecipato alla SMARTcup Academy. I progetti saranno valutati da una giuria di esperti del mondo accademico, imprenditoriale e finanziario del territorio che selezioneranno i finalisti per “l’elevator pitch” di fine ottobre. I 12 finalisti selezionati potranno inoltre beneficiare di un supporto per lo sviluppo del progetto di impresa, stimato per un totale di 16 ore di tutoraggio individuale.

I primi classificati nei settori ICT, Life Sciences & Med tech, Clean-tech & Energy e Industrial parteciperanno alla finale 2023 del PNI, il Premio Nazionale dell’Innovazione, che proprio lo scorso anno ha visto due finalisti liguri e un primo premio nel settore Industrial, con la vittoria della startup BiSTEMS. L’edizione di quest’anno si terrà a Milano, nelle giornate di giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre 2023.

Oltre ai numerosi premi e servizi messi a disposizione dai partner aderenti, i vincitori avranno l’opportunità di insediarsi per sei mesi nella rete regionale degli incubatori di impresa di FILSE, beneficiando dei servizi di accompagnamento e supporto alla nascita della loro impresa.

A fianco di SMARTcup Liguria 2023 prosegue la competizione SMARTcup PLUS, giunta al suo terzo anno e dedicata alle startup e PMI innovative del territorio ligure. Fino al 20 ottobre è possibile presentare domanda di ammissione per aggiudicarsi il premio in palio, vinto lo scorso anno da Hiro Robotics e Bluenergy Revolution a pari merito.