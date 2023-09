Impararte, Palazzo Ducale mette in rete l’offerta formativa della città

Genova. Martedì 19 settembre a Palazzo Ducale si svolgerà – dalle 15 alle 18 – la XVI edizione di Impararte, iniziativa divenuta negli anni appuntamento imperdibile per conoscere l’offerta formativa che il Palazzo e tutte le principali realtà culturali cittadine mettono a disposizione del mondo della scuola e delle famiglie.

Organizzato dai Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale nei Saloni del Maggiore e del Minor Consiglio, l’evento – un vero e proprio Open Day dell’orientamento per i docenti – raccoglie oltre cinquanta tra musei, teatri, biblioteche, archivi e centri di ricerca, che nelle rispettive postazioni hanno l’occasione di illustrare ai partecipanti, in un dialogo diretto in forma di workshop, le loro proposte per l’anno scolastico appena iniziato.

Proposte a loro volta raccolte in una pubblicazione dall’omonimo titolo Impararte, curato ogni anno da Palazzo Ducale e spedito nelle scuole e a casa di oltre 10.000 insegnanti entro la fine di agosto.

Il livello della partecipazione all’Open Day è sempre alto (alcune centinaia gli insegnanti ed operatori del settore educativo, oltre a curatori di musei e autorità cittadine), a riprova del fatto che l’iniziativa risponde ad una precisa esigenza dei docenti di tutti gli ordini e gradi. Ai docenti verrà rilasciato un attestato di frequenza.