Il tour estivo di Lego fa tappa a Genova, attività per i bimbi il 16 e 17 settembre al Porto Antico

Genova è stata scelta come quarta tappa del tour estivo e organizzato da Lego Italia che girerà la penisola in occasione del lancio della nuova linea Lego DreamZzz, ispirata all’omonima serie tv da 20 episodi.

Il 16 e 17 settembre, dalle 11.00 alle 20.00, al Porto Antico di Genova, i bambini e le famiglie potranno immergersi nel magico mondo dei sogni con tante divertenti e creative attività. Due giornate speciali nelle quali sarà possibile rivivere le avventure degli amati compagni di classe e protagonisti della serie Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey che, grazie al potere dell’immaginazione e della creatività, imparano a viaggiare nel mondo dei sogni e a sconfiggere il tirannico Re Nightmare.

I piccoli sognatori saranno accolti dal Furgone tartaruga della Signora Castillo che, per l’occasione, prenderà vita diventando un vero e proprio minivan itinerante. Al suo interno, i visitatori, proprio come il personaggio di Izzie, potranno utilizzare i piccoli squali peluche per sfidare lo spaventoso Re Nightmare e gli altri nemici. Oltre al minivan, sarà presente anche una Play Area con 3 gazebo, sotto i quali i bambini potranno divertirsi in molteplici attività. E per far uscire l’estro artistico di grandi e piccini, sarà possibile cimentarsi nel disegno del robot Z-Blob – amatissimo personaggio della serie animata – guidati dai suggerimenti di Mateo.

In ognuna delle tappe, sarà presente un photo booth molto speciale: uno schermo interattivo grazie al quale i bambini potranno registrare il loro video personalizzato mentre interagiscono con il personaggio di Z-Blob. Tutti i video potranno essere ricondivisi sui social con l’hashtag #LEGODREAMZzz.