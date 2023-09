Il senatore savonese Bruzzone porta il pesto in Parlamento e attacca Sartori: “Mangiatene di più e fatevi meno canne”

Roma. Dopo il governatore Giovanni Toti, anche il senatore savonese della Lega Francesco Bruzzone è intervenuto a gamba tesa riprendendo le parole del consigliere comunale del Partito Democratico bolognese Mattia Sartori, che nei giorni scorsi aveva definito “il pesto come la cannabis”.

Bruzzone ha attaccato l’ex sardina durante una seduta in Parlamento: “Volevo denunciare un fatto – ha esordito Bruzzone nel suo intervento alla Camera -. Qualche giorno fa, Mattia Sartori si è presentato in consiglio comunale a Bologna con un vasetto di pesto alla genovese e uno di cannabis. L’esponente del PD ha paragonato il pesto alla droga. Ha detto che il pesto è come la cannabis”.

Bruzzone ha quindi mostrato all’aula un vasetto di pesto, salvo poi ritirarlo immediatamente su invito del Presidente: “Voglio dire – ha proseguito il senatore savonese – che noi liguri ci sentiamo offesi rispetto a questo tipo di affermazione. I liguri mangiano il pesto e non sono dei drogati. Queste sono dichiarazioni vergognose dalle quali il suo partito non si è dissociato, né quello ligure, né emiliano, che peraltro esprime anche il segretario nazionale del PD. Elly Schlein non ha detto nulla, è stata zitta”.

“Invito tutti a mangiare più pesto e a farsi meno canne. Intanto, state tutti tranquilli che noi liguri continueremo a mangiarlo”. Concludendo il suo intervento il senatore savonese ha preso in mano il vasetto che aveva messo da parte poco prima e con un dito ha assaggiato un po’ del pesto davanti agli altri parlamentari.

Nei giorni scorsi, le dichiarazioni di Sartori hanno fatto insorgere tutto il centrodestra ligure, con Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega che si sono scagliati contro la presa di posizione dell’ex sardina. Il commento più duro, che in parte ricalca le parole pronunciate da Bruzzone in Parlamento, lo aveva fatto il presidente Giovanni Toti: “Io fossi in voi mangerei più pesto e mi farei meno canne”, era stato l’invito del governatore con un post pubblicato la sua pagina Facebook.