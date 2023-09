Genova. No a qualsiasi attività di cantiere sul dentino del sesto modulo del porto di Pra’ legata alla nuova diga. Anche se è tramontata l’ipotesi della costruzione dei cassoni della nuova diga al porto di Pra’ i comitati del ponente genovese sono tornati in piazza questa mattina anche perché, come ricordato di recente dal sindaco Marco Bucci, a Pra’ ci sarà comunque il cantiere, della nuova diga foranea.

E loro non ci stanno. E’ la seconda grande manifestazione unitaria di tutti i comitati del ponente dopo quella del 25 marzo che aveva portato in strada 5mila persone. Sono partiti alle 10 dalla stazione di Pra’ con un corteo diretto a Pegli. Forse non hanno raggiunto il numero record dell’altra volta ma sono comunque migliaia i cittadini che in corteo.

Ad organizzare la protesta di sono tutti o quasi i comitati del ponente:Comitato Voltri, il comitato Noi di Pra’, il Comitato Palmaro, quello di Val Varenna, il comitato Lido di Pegli e Pegli Bene Comune, il comitato Quartiere di Multedo il comitato Cornigliano per la città, il comitato Lungomare Canepa, l’associazione culturale Sopranzi e il comitato Estremo Ponente.

“Il ponente ha già dato – dicono – adesso “basta servitù“. Chiedono rispetto per il territorio e per cittadini e più attenzione all’ambiente a partire dalle spiagge del ponente. C’è preoccupazioni dopo la notizia dell’inchiesta della Procura di Genova sui fanghi sversati nel canale di calma che corre tra la pista dell’aeroporto Cristoforo Colombo e la diga foranea. E resta il tema caldo dei depositi costieri.

Inoltre, verso il cosiddetto ‘sesto modulo’ c’era il progetto di prolungamento della ciclopedonale invece “anziché restituire, come promesso, un pezzetto di area portuale ai cittadini di Pegli, di Pra’ e di tutto il Ponente tra Voltri e Sampierdarena, gli abitanti di Pegli Lido si troveranno a 50 metri di distanza un cantiere che, realisticamente per anni, produrrà ulteriore rumore e inquinamento, peggiorando la loro qualità di vita” dicono i comitati.

I cittadini del Ponente tornano in piazza: “Basta servitù”

Alla manifestazione partecipano anche rappresentanti dei diversi partiti di opposizione. Tra gli altri Cristina Lodi di Azione, Donatella Alfonso e Armando Sanna del Pd, i rappresentanti del M5S, c’è la lista Sansa con Selena Candia che spiega: “Siamo qui per chiedere a Toti, a Bucci e all’Autorità portuale di ascoltare le persone che vivono in questa zona di Genova prima di procedere con progetti che, ancora una volta, vorrebbero dire servitù per il territorio”.

Il corteo è arrivato al Lido di Pegli intorno alle 11 per gli interventi finali.



