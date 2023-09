Il maestro Marco Zambelli rappresenta la Liguria al Festival delle Regioni di Torino

Genova. Sarà il Maestro Marco Zambelli a rappresentare la Liguria al Festival delle Regioni in programma a Torino da oggi fino al 3 ottobre. Con lui un’altra ligure, la finale Marika Colasanto, che eseguirà due splendide arie pucciniane in uno spettacolo nell’Auditorium Rai insieme all’Orchestra Sinfonica Nazionale.

A partire da oggi Regione Piemonte organizza la seconda edizione de “L’Italia delle Regioni”, il Festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con le principali figure istituzionali del Paese. Un momento d’incontro che vedrà protagonisti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e tutti i presidenti di Regione.

Il tema principale del Festival sarà quello delle infrastrutture: dalla mobilità alla logistica, dalla sanità all’innovazione. L’obiettivo è quello di elaborare e costruire proposte concrete utili a potenziare il ruolo, l’identità e le diverse specificità delle venti Regioni e delle due Province autonome che compongono l’Italia. Il Festival valorizzerà le eccellenze del Bel Paese, in un viaggio ospitato dal capoluogo piemontese, che per l’occasione si trasformerà in un “Villaggio delle Regioni”, coinvolgendo i principali luoghi storici della città.

Domenica 1 ottobre si terrà, con inizio alle ore 20.30, nell’Auditorium Rai di Torino uno spettacolo di benvenuto organizzato dalla Regione Piemonte, che coinvolgerà, in una serie di esibizioni, gruppi di cultura provenienti da tutta Italia. Uno spettacolo variopinto, aperto dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, e seguito da esibizioni artistiche di varia natura, dalla danza alla poesia, dal canto alla magia, che vedranno protagonisti artisti provenienti da tutta le regioni italiane.

In rappresentanza della Regione Liguria, la Fondazione Teatro Carlo Felice ha scelto proprio il soprano Marika Colasanto ed il Maestro Marco Zambelli, che eseguiranno due splendide arie pucciniane.

Il Maestro Zambelli, nato a Genova, ha alle spalle un’attività trentennale come direttore d’orchestra, che l’ha visto esibirsi in tutti i continenti, a capo delle più prestigiose compagini orchestrali. Ha iniziato la sua carriera come organista, pianista e maestro di coro all’Opera di Lione, per poi dedicarsi alla direzione d’orchestra, con predilezione per il repertorio operistico e sacro.

Marika Colasanto, giovane soprano, si è diplomata al Conservatorio N.Paganini di Genova, e ha approfondito gli studi vocali con Gloria Scalchi prima e Mariella Devia poi. Si è esibita in Italia e all’estero in ruoli operistici principali (a titolo di esempio citiamo Lauretta in Gianni Schicchi a Roma, Valencienne ne la Vedova Allegra nel circuito toscano, Frasquita nella Carmen in Ungheria), concerti di musica sacra e Recitals operistici.