Il Ligorna vince in 10 con il Gozzano, decide Gomes: “Spero di fare tanti altri goal con questa maglia”

Genova. Vittoria per il Ligorna all’esordio casalingo contro il Gozzano nel Girone A di Serie D. Successo di cuore degli uomini di mister Lunardon grazie alla rete nel secondo tempo da parte di Gomes, nonostante l’inferiorità numerica.

LA CRONACA

La prima occasione è di marca rossoblù, con la bordata da parte di Capellupo al 20′ da fuori area: palla sulla traversa, sulla schiena di Corci e risultato invariato. Ancora Gozzano al 24′, con la squadra ospite che non riesce però a concretizzare l’occasione. Al 42′ è Miracoli ad andare vicinissimo alla rete, con il suo tiro mancino dal cuore dell’area, con Vagge che però respinge. Le due squadre vanno così al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Ligorna dimostra grande determinazione fin dai primi minuti. Al 59′ è Bacigalupo a sfiorare la rete facendo tremare la traversa su calcio di punizione dal limite. Al 73′ il Ligorna reclama un calcio di rigore per un presunto contatto su Squarzoni, lanciato a rete, ma il direttore di gara lascia proseguire, ammonendo poi Di Masi per proteste: secondo giallo e Ligorna in dieci uomini. Al 77′ il neoentrato Gomes conclude dal cuore dell’area con il mancino, Vagge respinge, ma è solo il preludio del goal. All’83′ è proprio Gomes a trafiggere la porta del Gozzano con il colpo di testa da dentro l’area, per la gioia della panchina biancazzurra. Dopo cinque minuti di recupero si chiude la sfida: esordio vincente per il Ligorna in Serie D.

I COMMENTI

“È stata una grande partita contro una bella squadra – afferma il match winner Alberto Gomes – Abbiamo preparato bene la sfida e fatto una bella prestazione. Abbiamo avuto occasioni, è stata dura ma siamo stati bravi ad ottenere il risultato. Che sapore ha tornare in goal con il Ligorna? Mi fa felice perché è una città dove mi hanno trattato bene, sono stato bene ed è per questo che sono tornato. Spero di fare tanti altri goal con questa maglia”.

“È stata una partita molto dura, soprattutto all’inizio – dichiara invece Daniel Tussellino, ala dei biancazzurri – Loro ci hanno un po’ schiacciato ma nel secondo tempo siamo riusciti a uscire nonostante l’inferiorità numerica, portando a casa la partita. Come mi trovo al Ligorna? Molto bene, è la mia prima avventura in Serie D. Il livello è ovviamente superiore, è molto difficile e si va più forte. Le prime settimane sono state molto dure, anche per il caldo, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra”.

Questo il commento di mister Lunardon: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ci hanno messo alle corde per larghi tratti della partita. Siamo stati bravi nella fase finale del primo tempo a creare qualche difficoltà per loro. Siamo partiti un po’ troppo contratti, dobbiamo essere più sciolti e tranquilli. I ragazzi sono forti, hanno personalità e qualità. Dobbiamo crescere sotto quel punto di vista. Di positivo ci portiamo a casa ciò che è partito dalla Coppa Italia, ovvero questa voglia di soffrire tutti insieme, di reazione a decisioni non sempre favorevoli. Questa cosa ce la teniamo stretta perché ci fa bene. Non dobbiamo sentirci addosso questa responsabilità, tutti dicono che il Ligorna è forte e sì, il Ligorna è una buona squadra, composta da ottimi giocatori. Ma poi c’è il campo che parla e un avversario da affrontare ogni domenica, che sicuramente non si sposta. Dobbiamo sudare, stare umili, lavorare e crescere perché questa squadra ha grandi margini”.

TABELLINO

LIGORNA vs GOZZANO 1-0 (0-0)

RETI: 83′ Gomes

LIGORNA: Corci; Scannapieco, Arbocò (46′ Rimondo), Dellepiane; Vultaggio (46′ Tancredi), Squarzoni, Bacigalupo (85′ Manuzzi), Tussellino, Di Masi, Daniello (59′ Cattaneo), Miracoli (67′ Gomes). A disposizione: Di Vita, Botta, Garbarino, Mangiaracina. Mister: Lunardon.

GOZZANO: Vagge, Di Giovanni, Gemelli (71′ Pennati), Cicagna, Cento (71′ Pluvio), Pereira, Capellupo (75′ Piraccini), Bianchi (90′ Cannataro), Montalbano (62′ Ferrari E.), Infantino, Dalmasso. A disposizione: Del Duca, Di Paola, Ferrari R., Lettieri. Mister: Prelli.

ARBITRO: Papi di Prato