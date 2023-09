Il giorno più caldo a Genova dal 1833 è stato il 21 agosto: la stazione meteo dell’Unige ha registrato 37,9° C

Genova. Dopo il 2022, che si è rivelato essere il più caldo come temperatura media annuale, anche il 2023 ha battuto un record storico. La forte ondata di calore che ha colpito la città di Genova durante lo scorso mese di agosto ha fatto registrare la temperatura massima più alta da quando l’osservatorio meteo storico dell’Università di Genova, che raccoglie dati dal 1833 in via Balbi 5, è in attività.

Il 21 agosto 2023 alle ore 12:17 (ora solare; 13:17 ora legale) la temperatura è arrivata a toccare i 37,9 °C, andando a battere di ben 0,6 °C il record precedente del 2015, che a sua volta aveva battuto il record di 37,0 °C osservato nel 1952.

Gli effetti della recente ondata di calore sono stati ulteriormente amplificati dal fatto che le temperature minime nella notte non hanno mostrato diminuzioni significative. Pur non battendo nessun record, sia la giornata del 21 sia la successiva del 22 agosto si sono comunque posizionate rispettivamente al 6° e 4° posto della classifica delle giornate con la temperatura minima giornaliera più elevata di tutta la serie storica.

Questo ha portato a battere anche un altro record, che durava dal 1952, ovvero quello per la giornata con la temperatura media più elevata (calcolata, per omogeneità con l’intera serie storica, come (TMAX+TMIN)/2). Il giorno 21 agosto ha fatto registrare una temperatura media di 33,2 °C, superiore di 0,4 °C rispetto al massimo precedente (del 1952). In questa classifica si posiziona al 10° posto anche la giornata successiva, il 22 agosto, con un valore medio di 31,5 °C (figura 1, tabella di destra).