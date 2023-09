Il giallo dello scheletro femminile trovato in un parco di Roma: “Potrebbe essere di una giovane donna di Genova”

Genova. Una collanina con un crocifisso, uno zainetto nero, un accendino con l’immagine di Che Guevara, due braccialetti, un giubbotto senza maniche. Oggetti rovinati, ma anche le uniche possibilità di dare un nome allo scheletro ritrovato lo scorso luglio in nel canale di un parco di Casal Bertone, in via Ettore Fieramosca, a Roma. Uno scheletro femminile, appartenente – secondo gli accertamenti fatti – a una giovane donna di circa 30 anni, che potrebbe essere genovese.

L’ipotesi è stata avanzata da “Chi l’ha visto“, lo storico programma dedicato alle persone scomparse in onda su Rai 3. Nel servizio lanciato dalla conduttrice Federica Sciarelli, l’inviata ha incontrato una donna, Consuelo, che ha contattato la redazione per fornire alcuni elementi utili a dare un nome ai resti trovati da un operaio in un canale di scolo di un cantiere allestito nel parco. Potrebbero essere, secondo Consuelo, di una ragazza il cui nome inizia per “L”, che per circa un anno mesi ha vissuto in un’area degradata del Pigneto, quartiere che sorge a poca distanza dal parco di Casal Bertone.

La ragazza era stata accolta sotto l’ala dei residenti del quartiere, che l’avevano aiutata a sopravvivere in strada portandole da mangiare, coperte e altri generi di prima necessità, e che le erano stati accanto anche durante una gravidanza. Dettaglio, quest’ultimo, che potrebbe confermare che la donna del Pigneto è la stessa trovata senza vita nel parco, visto che l’autopsia ha accertato che i resti appartenevano a una donna che aveva avuto almeno un figlio nel corso della vita. A questo si aggiungono, come segni distintivi, due placche sulla mascella sinistra.

Per Consuelo anche i tempi del ritrovamento dei resti corrispondono a quelli della scomparsa della ragazza, che tra l’agosto e il settembre del 2022, dopo avere partorito, è scomparsa. I timori, alla luce di tutti i dettagli, è che la giovane mamma del Pigneto e la donna trovata senza vita nel canale di scolo siano la stessa persona, ma accertarlo non è semplice. Chi ha conosciuto la ragazza del Pigneto ricorda di averla sentita raccontare qualcosa del suo passato: viveva a Genova, con i genitori, e a un certo punto della sua vita è partita per la Capitale, senza più dare notizie di sé.

L’obiettivo adesso è quindi accertare se qualcuno, a Genova, è in grado di ricollegare questi elementi a una persona conosciuta, così da contribuire a dare un nome alla donna trovata nel parco di Casal Bertone e risposte alle persone care che, probabilmente, da tempo ormai la stanno cercando.