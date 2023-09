Il cavo sottomarino BlueMed è entrato in funzione, primi flussi al Digital Hub del Lagaccio

Genova. Entra in funzione il primo tratto di BlueMed, il cavo dati sottomarino di Tim Sparkle da 400 Terabit al secondo che passa da Genova e collegherà l’Italia con Francia, Grecia e Israele, con varie diramazioni nel Mediterraneo. L’azienda ha annunciato oggi l’attivazione del servizio commerciale nella prima tratta che va da Palermo a Milano transitando dal Digital Hub del Lagaccio.

Grazie al nuovo cavo, posato a febbraio davanti alla Foce, operatori, provider, imprese e istituzioni potranno beneficiare di connessioni a multipli di 100 o 400 Gbps con una latenza ridotta del 50% rispetto ai cavi terrestri che collegano oggi la Sicilia con Milano. Il cavo fa parte del Blue & Raman Submarine Cable Systems, realizzato in partnership con Google e altri operatori e che si estenderà fino a Mumbai in India.

Grazie alla sicurezza della tratta sottomarina, è in grado di fornire connettività ad altissima velocità e performance a oggi uniche. Ciascuna coppia di fibre è illuminata con piattaforma trasmissiva innovativa con throughput pari a 30 Terabit al secondo (Tbps), che è attualmente la maggiore capacità di dorsale sottomarina per coppia di fibra in servizio nell’area del Mediterraneo, destinata ad aumentare con l’evoluzione successiva della tecnologia.

Con l’attivazione di Bluemed il Genova Digital Hub del Lagaccio – nuovo punto di interconnessione per reti terrestri e cavi sottomarini internazionali – vede attivati i primi flussi di traffico con potenzialità di sviluppo dell’ecosistema cittadino. L’hub è destinato a una crescita rilevante anche grazie alla Genova Landing Platform – infrastruttura progettata per garantire, in aggiunta a BlueRaman e BlueMed, l’approdo sostenibile di sei nuovi cavi sottomarini alla ricerca di un accesso diversificato ai principali hub europei – e al neonato punto di scambio Ge-Dix.

Il sistema in fibra ottica termina il suo percorso presso l’hub di Milano, diventato negli ultimi anni un ricco ecosistema digitale ad alta crescita.

Dopo la tratta Palermo-Genova-Milano, seguiranno le attivazioni verso Pomezia (Roma), Golfo Aranci (Sardegna), Bastia (Corsica) e Marsiglia previste entro la fine del 2023, e poi nel corso del 2024 le altre tratte nel Mediterraneo centro-orientale.