Il calvario di Federica, una vita rovinata da un morso di zecca: in Italia nessuna cura, attivo un crowdfunding

Genova. Un morso di zecca le ha rovinato l’esistenza e oggi Federica Monte, 24 anni, di Recco, rischia la vita ogni giorno per l’assenza di cure in Italia. Un calvario che è iniziato nel 2016 prima con febbre alta a 40°, emicrania, vertigini, poi con svenimenti, conseguenze cardiologiche e neurologiche che non le consentono più di stare in piedi perché il battito cardiaco accelera in modo esagerato se cammina. Una giovinezza di ‘entra ed esci’ dagli ospedali sperando che qualcuno ci capisse qualcosa, invece ogni volta solo un referto con ‘febbre di origine sconosciuta’ e ‘ansia’.

Nel 2021 un ulteriore aggravamento: un’operazione d’urgenza al cuore a causa di aritmie con battiti superiori a 200 al minuto. Federica racconta tutto questo pubblicamente attraverso la sua pagina Facebook.

Solo di recente si è arrivati a una diagnosi: la malattia di Lyme (o borelliosi di Lyme) che appunto deriva dai batteri che dalla zecca si trasferiscono all’essere umano. Il ritardo nel riconoscere la malattia da parte della sanità ligure (e italiana) rischia di esserle fatale: la patologia è ormai cronica, multisistemica e al terzo stadio. Ha provocato infezioni di diversi tipi. Non esiste guarigione ma solo remissione. La diagnosi è arrivata dalla Polonia, dove Federica è stata visitata nel 2021.

Sui social Federica ha mostrato cosa è costretta a sopportare in questi anni, con la morfina che è l’unico palliativo ai suoi dolori.

Lo scorso aprile una nuova speranza per andare avanti: in un consulto estero è stato prescritto un piano terapeutico con prodotti per supportare il sistema immunitario che Federica ha compromesso a causa delle infezioni croniche. Farmaci costosi e in Italia, nonostante Federica abbia l’esenzione per malattia e invalidità, non c’è nessun supporto dal sistema sanitario. La famiglia intende così provare di nuovo a tornare all’estero per continuare le cure. Nel nostro Paese, sempre privatamente (le sedute costano svariate decine di euro l’una), Federica fa solo ozonoterapia. Le infezioni andrebbero attaccate una per volta e in Italia non è possibile eseguire neanche le terapie di supporto.

Per aiutare Federica è sempre aperto un crowdfunding su Go Fund Me che per metà è già stato utilizzato proprio per le recenti visite all’estero e anche Mattia Villardita (nella foto con Federica), lo spiderman che visita i reparti pediatrici della Liguria, ha riportato alla ribalta l’assurda situazione in cui si trova la giovane recchese. Ad agosto gli esami fatti in Germania − scrive su Facebook Federica − hanno rilevato una serie di infezioni gravi portate dalla zecca per cui è stata consigliata la plasmaferesi (cambio del sangue) cure prolungate di antibiotici in vena e molto altro.

Sabato 2 settembre il primo memorial “Sushi” a Recco per ricordare Alessandro Salisci, giovane ragazzo scomparso improvvisamente a soli 16 anni, ha devoluto 4.650 euro per Federica.