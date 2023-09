Il 3 ottobre al teatro Modena arriva il Workshop di Heart Global Arts

Genova. Il 3 ottobre 2023 alle ore 20 il Teatro Modena di Genova ospiterà il Workshop di Heart Global Arts.

Heart Global Arts è un’organizzazione internazionale no profit che ha come missione quella di creare connessioni globali e supportare i giovani di tutto il mondo nei loro anni di crescita (6-20 anni) grazie alla musica.

Giovani artisti e insegnanti volontari internazionali conducono laboratori musicali in lingua inglese della durata di 3 giorni nelle scuole e comunità di tutto il mondo.

Per la prima volta in assoluto in Italia un laboratorio di Heart Global si terrà a Genova, nelle date 1-2-3 ottobre 2023, con gli studenti del Liceo Deledda e del Deledda International School.

Le prime due giornate di laboratorio si terranno alla palestra PGS Auxilium in via Cagliari e lo spettacolo finale sarò al Teatro Modena di Sampierdarena alle ore 20. I biglietti per lo spettacolo saranno in vendita a partire dalle 19.30 la sera dello spettacolo.