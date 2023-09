Il 23 settembre a Genova via alle 35° edizione di Millevele Iren

Genova. Sabato 23 settembre alle 11 il colpo di cannone della Millevele Iren. Invariata la formula di successo che vedrà in acqua centinaia di scafi durante quella settimana oramai speciale in cui Genova diventa, grazie al Salone Nautico Internazionale, una delle capitali mondiali della nautica.

Confermata la formula dei percorsi differenziati, per lunghezza delle imbarcazioni, con partenza alle ore 11 nello specchio acqueo antistante il Lido d’Albaro e gli arrivi previsti con sfilata finale sul lungomare da Boccadasse alla Foce. Uno spettacolo di centinaia di barche sempre affascinante per partecipanti in mare e spettatori a terra. Per il 2023, confermati i tre percorsi a vertici fissi nel golfo di Genova, fra l’area Fieristica e Punta Chiappa.

I percorsi saranno tre rispettivamente per il gruppo A il percorso rosso (da 17 a 13 miglia), B quello verde (da 15 a 11 miglia) e C quello giallo (da 11 a 9 miglia). La scelta dei percorsi (lungo o corto) sarà decisa in base alle condizioni meteo.

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro le ore 17:00 di venerdì 22 settembre

sul sito: www.yachtclubitaliano.it oppure presso la segreteria dello YCI – regate@yci.it

Il programma

Da martedì 19 a venerdì 22 settembre

Finalizzazione iscrizioni e consegna kit regatanti e materiali veleggiata.

Sede YCI – Porticciolo Duca degli Abruzzi (sala Trossi piano terra – Orari: Martedì 19 dalle 14:00 alle 18:00 – Mer – Gio – Ven – dalle 09:00 alle 18:00)

Venerdì 22

Yacht Club Italiano – Piazzale Scuola di Mare Beppe Croce

Ore 12:00 – Finalizzazione iscrizione e briefing equipaggi

riservata ai partecipanti “Iren Utility Cup”; a seguire uscita prova in mare.

Sabato 23 settembre

MILLEVELE IREN 2023

Ore 11:00 – Segnale di partenza in mare, Veleggiata

Race Village – Piazzale levante Yacht Club Italiano

Ore 19:30 – Premiazione “Iren Utility Cup”

Dalle ore 20:00 alle 24:00; Crew Party per gli equipaggi partecipanti alla Veleggiata

Domenica 24 settembre

Salone Nautico Terrazza Padiglione Jean Nouvel

Ore 11:30 – Cerimonia ufficiale premiazione

Le sfide nella sfida

Come di consueto la Millevele IREN si conferma un contenitore di eventi e, la vela, uno straordinario veicolo di messaggi positivi. Anche per l’edizione 2023, all’interno di Millevele, ci sarà la oramai consueta sfida che riguarderà le utilities IREN che si confronteranno a bordo di ben 22 barche nella IREN Utility Cup. Confermata anche la Millevele Classic, per gli scafi d’epoca e classici che concorreranno per aggiudicarsi il Trofeo YCI Heritage e la sfida delle sfide, la prestigiosa Coppa Bartolomeo Boero tra i Circoli Velici del territorio che sono chiamati a partecipare con i loro equipaggi e scafi migliori per una inedita sfida in mare. La consegna ufficiale dei guidoni ad ogni circolo sarà effettuata il 19 settembre presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova alle 10:30.

Gli obiettivi

Al fine di consolidare i risultati ottenuti fino a oggi, grazie anche al cambio di calendario e all’abbinamento con il Salone Nautico, Millevele IREN si pone l’obiettivo ambizioso di crescere al pari di altri eventi che ne condividono spirito e DNA. La Millevele IREN è oramai diventata simbolo della cultura del mare, natura, celebrazione di un territorio, cimento ed emozione; il tutto vestito da quella magnifica quinta naturale che è il Golfo di Genova. A tale scopo lo Yacht Club Italiano ha coinvolto le Istituzioni Comune di Genova, Regione Liguria, Confindustria Nautica e la corale collaborazione della FIV e dei tanti circoli velici della I Zona FIV Liguria al fine di ‘unire le forze’ per garantire il successo della manifestazione.