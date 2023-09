I treni storici tornano in Valle Stura. Sartori: “Occasione speciale per visitare il nostro entroterra”

Genova. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre due treni storici organizzati da Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, saranno protagonisti sulle strade ferrate della nostra regione.

“Si tratta di un’occasione per fare una gita fuori porta nel nostro meraviglioso entroterra utilizzando un mezzo sicuramente diverso. Per chi non è più giovanissimo sarà anche l’occasione per tornare indietro con la memoria e fare un tuffo nel passato: personalmente ho fatto tantissimi viaggi a bordo di quelle carrozze e ne conservo un piacevole ricordo”, afferma l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori.

Scendendo nel dettaglio, sabato 30 settembre alle 9:35 partirà un treno composto da locomotiva elettrica E 636 e carrozze serie 45.000 che arriverà a Ronco Scrivia alle 11:02 dopo fermate intermedie a Principe, Sampierdarena, Rivarolo, Bolzaneto, San Biagio, Pontedecimo, Piano Orizzontale dei Giovi, Busalla e Borgo Fornari.

A Ronco Scrivia i viaggiatori potranno partecipare alle attività organizzate per l’occasione, tra cui i mercatini di prodotti tipici locali e artigianato nella caratteristica via Postumia e la visita gratuita del grande plastico ferroviario del Mastodonte dei Giovi. Il viaggio di ritorno è previsto con partenza da Ronco alle 18:35 e arrivo a Brignole alle 19:37 con fermate nelle medesime stazioni dell’andata.

Il giorno dopo, domenica 1 ottobre, ancora da Brignole alle 9:35 partirà un altro treno, sempre composto da locomotiva elettrica E 636 e carrozze serie 45.000, che arriverà a Rossiglione alle 11:20 dopo fermate intermedie a Principe, Sampierdarena, Borzoli, Costa di Sestri Ponente, Granara, Acquasanta, Mele e Campoligure-Masone. A Rossiglione l’arrivo del treno verrà accolto da figuranti in abiti d’epoca e, oltre alla mostra mercato di prodotti tipici locali, sarà possibile partecipare alla 44a Sagra della Castagna, con la degustazione delle castagne cotte nelle tradizionali padelle giganti a partire dalle ore 14. Il viaggio di ritorno è previsto con partenza da Rossiglione alle 17:15 e arrivo a Brignole alle 18:31 con fermate nelle medesime stazioni dell’andata. E’ prevista anche una corsa intermedia tra Rossiglione e Ovada. All’andata partenza da Rossiglione alle 15:30 e arrivo ad Ovada alle 15:42, al ritorno partenza da Ovada alle 16:52 e arrivo a Rossiglione alle 17:15.

A partire da domani, sabato 23 settembre, sarà possibile acquistare i biglietti in tutti i canali di vendita ufficiali Trenitalia