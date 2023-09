I “Nuovi Nati” arrivano su Genova24: ecco come annunciare la bella notizia della nascita del proprio bambino

Genova. Una nuova idea per essere sempre più vicini al nostro territorio, sempre più un riferimento quotidiano per i genovesi. Su Genova24 arriva una nuova sezione dedicata ai “Nuovi Nati”, un servizio gratuito per far sapere a amici e familiari, attraverso il nostro giornale, la bella notizia della nascita del proprio bambino.

E a “inaugurarla” sono i piccoli Amelia e Edoardo, entrambi nati al Policlinico San Martino: sono loro i primi ad annunciare sulle pagine di Genova24 la loro venuta al mondo. Amelia è la gioia di mamma Malvina e papà Federico, mentre Edoardo riempirà d’amore le vite di papà Orlando, mamma Sofia e della sorellina Ludovica.

Il progetto “Nuovi Nati” nasce da un’idea di Edinet (l’azienda editrice di Genova24 e IVG) in collaborazione con Imperia Post, Città della Spezia e Levante News. Unico a livello regionale nel suo genere, prevede il caricamento, da parte delle famiglie, degli annunci di nascita su un piattaforma ad hoc dalla quale verranno smistati, a seconda del comune di residenza del nascituro, sulla testata online corretta (che per Asl3 sarà appunto Genova24, mentre gli annunci relativi ad Asl4 saranno pubblicati da Levante News).

COME FUNZIONA?

Il funzionamento per le famiglie è semplicissimo: ai neogenitori basterà scansionare il QR code presente sui materiali informativi distribuiti nel punto nascite, accedendo così con il proprio dispositivo (pc, smartphone o tablet) alla piattaforma dedicata. A quel punto, attraverso il form, mamme e papà (ma anche zii o nonni!) potranno inserire autonomamente le informazioni richieste volte alla predisposizione dell’annuncio: nome, data, luogo di nascita e residenza del bambino, nome dei genitori, messaggio di benvenuto e fotografia del neonato (quest’ultima a discrezione dei genitori).

Un apposito team si occuperà di verificarne il contenuto, procedendo di seguito alla pubblicazione dello stesso sulla testata di competenza. Le famiglie riceveranno una mail di avvenuta pubblicazione ed avranno sempre la facoltà di modificare e/o cancellare le informazioni inviate.

Il servizio è già attivo: basta chiedere il materiale informativo nel punto nascite.