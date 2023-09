Hypogea 2023: a Genova i massimi esperti della speleologia mondiale

Genova. Dopo Roma, Urgup (TR) e Dobrich (BG) quest’anno a Genova arriva il IV Congresso Internazionale di Speleologia in cavità artificiali ‘Hypogea 2023“, organizzato dal Centro Studi Sotterranei con il supporto della Società Speleologica Italiana. L’evento si svolgerà su due giorni, il 29 e il 30 settembre dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, e per la prima volta porterà nella nostra città il top della speleologia a livello mondiale.

Scopo del Congresso, con il rigore scientifico che ha caratterizzato le edizioni precedenti, è quello di rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ipogeo di interesse storico e archeologico a livello internazionale. In città arriveranno autorevoli studiosi e ricercatori italiani e internazionali del mondo accademico e non, per Illustrare, confrontare e condividere esperienze scientifiche e progettuali di alto livello.

Il Congresso è articolato nelle seguenti 11 sessioni tematiche e prevede 52 contributi: Architetture ipogee e pianificazione urbanistica; Opere minerarie/estrattive; Cavità artificiali come possibile fattore di rischio geologico; Opere belliche; Antiche opere idrauliche ipogee; Opere religiose e di culto ipogee; Fauna ipogea; Nuove tecnologie per analizzare e documentare le cavità artificiali; Categorie e tipologie delle cavità artificiali: aggiornamenti; Opere insediative civili sotterranee e in rupe.

“Lo studio, l’approfondimento e lo scambio di buone prassi sulle tematiche trattate sono imprescindibili per un buon governo del territorio – si legge nella nota stampa che presenta l’evento – in quanto esso ricomprende politiche determinanti in materia di tutela, valorizzazione e infrastrutturazione territoriale, quali quelle ecologico-ambientali e di insediamento delle attività produttive. Gli ipogei costituiscono, altresì, un prezioso patrimonio architettonico e culturale che offre nel suo insieme anche l’opportunità di organizzare un prodotto turistico caratterizzato e differenziato quale importante volano per lo sviluppo locale del territorio”.