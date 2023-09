Genova. Sono ancora fermi al palo i lavori per trasformare l’ex silos granario Hennebique in un centro polivalente con hotel, ristoranti, uffici, residenze per studenti e un nuovo terminal per le crociere. A quasi due anni dall’apertura ufficiale del cantiere, celebrata con un sopralluogo a favore di telecamere, non sono partite neppure le demolizioni delle parti non vincolate dalla Soprintendenza. E pensare che l’obiettivo era inaugurare il complesso riqualificato entro il 30 settembre 2023, come a dire che oggi dovremmo essere alle ultime rifiniture, mentre il gigante di cemento armato continua a giacere abbandonato nel bel mezzo del porto antico.

Dal poco che trapela – visto che Vitali, l’impresa che sostiene il project financing insieme a Roncello Capital, mantiene il silenzio sull’operazione – sembra che l’impasse sia dovuta al parcheggio da 600 posti che in origine era previsto totalmente interrato. Senonché la “scoperta” del rio Sant’Ugo, che scorre sotto l’omonima via e lambisce le fondamenta dell’edificio prima di sfociare in mare, ha costretto a rivedere tutti i piani. Il punto è che gli investitori non intendono rinunciare ai posti auto, non tanto perché imposti da normative urbanistiche (il progetto infatti non prevede supermercati) ma perché considerati strategici per rendere appetibili gli spazi da commercializzare.

Ad oggi, dunque, ciò che manca per entrare nel vivo dei lavori sarebbe il via libera formale dell’Autorità di sistema portuale a una variante di progetto che prevede di ricavare i parcheggi in parte nel sottosuolo (ma su una superficie più piccola) e in parte al livello stradale. Una pratica già di per sé complicata, che tuttavia sconta anche i rallentamenti dovuti al passaggio di Paolo Emilio Signorini ad Iren, con l’ente ancora in attesa di un commissario e alle prese con dossier molto più gravosi, tra cui la nuova diga. “Tra qualche giorno avremo la soluzione, si tratta di un problema tecnico“, commenta il sindaco Marco Bucci interpellato a margine del consiglio comunale.

Una strada lunga e accidentata quella che porta alla rinascita di Hennebique, costruito alla fine dell’Ottocento e abbandonato dagli anni ’70 del Novecento. La prima gara per la concessione a privati andò deserta nell’ormai lontano 2013. L’accordo tra l’Autorità portuale e gli attuali investitori era stato firmato a dicembre 2020 e prevedeva una concessione di 90 anni a fronte di un canone annuo di 375mila euro, condizioni rimaste ad oggi invariate. L’inizio dei lavori era previsto per il 2021, precisamente “a ottobre” secondo Christian Vitali intervenuto quell’anno durante il Salone Nautico.

A novembre una conferenza stampa in grande stile nell’ex silos sanciva la partenza delle prime operazioni, tra cui le demolizioni “completate entro l’anno”. Si arriva così al 2022, quando l’azienda rivela a Genova24 che in autunno si comincerà davvero. In realtà la convenzione urbanistica col Comune viene sottoscritta a gennaio del 2023: “Finalmente i lavori entreranno nel vivo”, assicura Vitali confermando la nuova scadenza del 2024. A nove mesi da quel passaggio non si è mosso praticamente nulla.

Hennebique, come sarà all’interno dopo la riqualificazione: ecco il progetto

Nel frattempo il mix di funzioni urbanistiche ha subito qualche variazione rispetto alle prime indicazioni. Su 45mila metri quadrati di superficie suddivisi in cinque piani (più il tetto e il seminterrato) ben 15mila saranno dedicati all’ospitalità con un albergo a quattro stelle a supporto dell’attività crocieristica e ristoranti tipici, quasi 9mila metri quadrati di social housing (appartamenti per studenti, docenti universitari e anziani), oltre 11mila metri quadrati di spazi per congressi e uffici direzionali (soprattutto quelli di Autostrade per l’Italia) con l’inserimento di un Blue Innovation Forum con una sala immersiva per congressi ed eventi legati al territorio realizzata nel nuovo piano interrato. All’ultimo piano ci sarà una terrazza pubblica raggiungibile con ascensori dedicati. Infine 8.700 metri quadrati a disposizione della stazione marittima per un nuovo terminal crociere con altre attività commerciali. Tutto questo al netto degli aggiustamenti legati ai parcheggi che potrebbero variare la distribuzione degli spazi, in realtà già assegnati per la maggior parte.

Nel frattempo sono aumentati anche i costi della riqualificazione: da 100 a 146 milioni, complici il caro energia e la crisi delle materie prime, almeno secondo le ultime stime. Si salveranno le due facciate storiche – verso la città e verso il mare – e i grandi silos interni, tutti elementi vincolati dalla Soprintendenza, mentre le ali laterali e gli altri spazi saranno rivoluzionati.