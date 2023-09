Guerrini (direttrice musei nazionali di Genova): “Svincolare musei da soprintendenze, siamo sotto-organico del 40-50%”

Genova. “Ritengo che i tempi sarebbero maturi per svincolare totalmente i musei dalle Soprintendenze”, questo uno dei passaggi, da poter considerare dirompente, dell’intervista rilasciata da Alessandra Guerrini, direttrice dei Musei Nazionali di Genova, all’edizione online della rivista “Finestre sull’Arte” nell’ambito dell’inchiesta che la rivista sta facendo sulla riforma dei musei. La direttrice Guerrini ha inoltre parlato di organico, “i musei genovesi sono in sotto-organico del 40-50%“, delle nuove esigenze di competenze umane e professionali per un museo e dei nuovi progetti per l’istituto che dirige, che con la recente riorganizzazione il ministero della Cultura ha accorpato il Palazzo Reale e Palazzo Spinola.

Specificatamente, alla domanda sul rapporto tra Museo e Soprintendenza sulla questione della tutela Guerrini ha affermato: “Come è noto, la normativa lascia ai musei autonomi solo la tutela sulle opere mobili, ma non quella sugli edifici che è in capo alle Soprintendenze. Nonostante il buon rapporto con i colleghi, ritengo che i tempi sarebbero maturi per svincolare totalmente i musei dalle Soprintendenze assegnando loro anche la tutela degli immobili e delle aree archeologiche in consegna. Le carriere e la formazione dei funzionari sono attualmente uniche, io stessa vengo da trent’anni di esperienza di Soprintendenza, e questa anomalia è fonte quando non di conflitti, sicuramente di allungamento dei tempi decisionali. Il tema credo sia particolarmente sentito da chi gestisce residenze storiche”.

Sul capitolo personale lo indica in “sottorganico del 40-50% nella maggior parte dei ruoli. L’interlocuzione con l’Amministrazione centrale per la definizione delle piante organiche c’è, ma il tema è che i contratti nazionali e la definizione dei profili professionali ancora non prevedono molte delle professionalità più nuove di cui i musei avrebbero bisogno (legali, esperti in fundraising, in promozione, social media, grafici, ecc.). Sarebbe grandemente opportuno che il MIC facesse da pioniere in queste materie, perché avrebbe un positivo effetto di trascinamento anche per tutti gli altri musei”.

E parlando della Riforma e del processo decisionale tra il Ministero e il territorio, l’essere più manageriali, osserva come “l’autonomia debba essere contemperata da una visione generale centrale, ad opera di direttori generali che siano tecnici dotati di visione. Non è opportuno che i grandi musei nazionali diventino delle monadi autoriferite. Per quanto riguarda l’autonomia finanziaria” il suo istituto “non sarebbe in grado di coprire la spesa del personale con propri fondi. E anche l’assegnazione dei fondi non servirebbe che a gravare la struttura di altri compiti, dato che il sistema di regole con cui si gestisce il personale è da sempre deciso al centro. Le regole di organizzazione sono stabilite nella contrattazione sindacale nazionale, per avere vera autonomia bisognerebbe passare a una gestione privatistica dei rapporti di lavoro. Dove questo è successo, ad esempio con il passaggio di alcune strutture a Fondazione, il personale in larga maggioranza non ha voluto restare”.

E per quanto riguarda l’autonomia Guerrini, che guida anche l’osservatorio della gestione della direzione regionale musei Liguria “che lavora con le regole pre-autonomia, vivo ogni giorno l’efficacia straordinariamente maggiore della gestione del bilancio autonomo. Se si potessero avere gli organici al completo, e con tutte le figure giuste” sarebbe meglio. “Sarei favorevole all’estensione dell’autonomia anche alle Direzioni museali regionali, per esempio immaginando strutture a rete con i nuovi musei autonomi. La mia esperienza in Liguria mi dice che il rapporto fra il museo di maggiori dimensioni e quelli medi e piccoli giova a entrambi”.

Tra le attività condotte in questi anni di regime autonomistico la direttrice segnala la creazione di un “gemello digitale” di Palazzo Reale, la significativa politica di acquisti per la Galleria Nazionale della Liguria a Palazzo Spinola e fidelizzazione dell’utenza anche attraverso card turistiche col Comune.