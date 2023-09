Gronda, a metà 2024 via libera al progetto per iniziare gli scavi. Salvini: “Non si torna indietro”

Genova. Si avvicina il via libera definitivo alla Gronda di Genova. L’adeguamento del progetto esecutivo, necessario tra l’altro per rispettare le nuove normative di sicurezza e recepire le innovazioni tecnologiche, sarà completato a metà 2024 e sarà inviato al ministero dei Trasporti. A quel punto mancherà solo la firma del ministro per avere il disco verde pieno e partire col primo lotto dei lavori, che entreranno nel vivo con gli scavi veri e propri

Sono le tempistiche emerse dall’incontro in prefettura per fare il punto sulle infrastrutture liguri col ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, il sindaco Marco Bucci e il presidente ligure Giovanni Toti.

“Stiamo ipotizzando di riconsegnare progressivamente tutte le tavole del progetto al ministero tra sei mesi, da lì in poi dovrà esserci l’autorizzazione finale del ministero e l’avvio sarà quasi contemporaneo perché parte dei lavori verranno fatte in house, da un consorzio controllato da Autostrade per l’Italia”, ha detto Tomasi.

“C’è assoluta necessità di partire con la Gronda, indietro non si torna – ha commentato il ministro Salvini -. L’obiettivo di questo governo è avviare uno dei cantieri più importante per densità automobilistica. Le emergenze in Italia sono il nodo di Genova, il passante di Bologna e il nodo di Firenze”. Poi scherza: “Ovunque io vada c’è un comitato del no, qua sono silenti, dategli visibilità… A Genova soprattutto penso che il sì sia dovuto, il no ha portato a situazioni su cui non torniamo. Qua più che altrove ci sono i sì, neanche i forse sono tollerabili. Io ascolto tutti, poi sono onori e oneri di un governo politico decidere”.

Intanto sono partite, a gennaio e a settembre 2023, le attività propedeutiche: attualmente sono in corso tre lotti di attività con ultimazione prevista tra giugno 2024 e settembre 2025. Questa fase di attività propedeutiche vede un investimento di 130 milioni di euro, per un impegno complessivo ad oggi di oltre 300 milioni di euro. Per la realizzazione dell’opera intera restano stimati dieci anni di lavori.

Completato ormai il 95% degli espropri, al momento le attività in corso sono principalmente quelle del lotto zero, cioè le opere propedeutiche agli scavi veri e propri, più il campo base in area ex Colisa che fa parte del lotto 1A. In via Torbella, in corrispondenza di quello che sarà uno snodo cruciale per le nuove gallerie della A7 raddoppiata, è stato pulito il versante. Una palazzina è stata demolita in via Rio di Po, non distante dal casello di Bolzaneto. E alla confluenza tra il rio Burla e il Polcevera, accanto a via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, ha preso forma il cantiere in cui verranno assemblate le talpe meccaniche per lo scavo dei tunnel del tratto Vesima-Bolzaneto.

In tutto si tratta di cinque cantieri: oltre ai due partiti in Valpolcevera saranno attivati i campi operativi nelle valli Leira e Cerusa a Voltri (che saranno attraversate da altrettanti viadotti). Con queste opere iniziali si porranno le basi per scavare le gallerie naturali Monterosso, Forte Diamante, Bric du Vento, Torbella Ovest, Monte Sperone e Granarolo che determinano i tempi di esecuzione dell’intera Gronda.

Le novità integrate nel progetto prevedono sensori più avanzati per il monitoraggio delle strutture, sistemi per il monitoraggio del traffico e delle merci pericolose ma anche predisposizioni per guida autonoma e controllata. Sul fronte dei lavori gli obiettivi sono ridurre i tempi di costruzione, ridurre l’impatto dei cantieri sul traffico in città e quello del trasporto dei materiali di scavo.

Sforzo cantieristico senza eguali nell’attuale panorama ingegneristico e infrastrutturale internazionale, la Gronda vedrà impegnate 7mila maestranze all’anno per la realizzazione di 72 chilometri di tracciati autostradali, di cui 50 chilometri in galleria, 37 tra ponti e viadotti, 23 imbocchi di gallerie, 12 milioni di metri cubi di materiale di scavo, con il 97% di riutilizzo anche per i tombamenti del porto. Sono previste opere di compensazione ambientale tra cui parco fotovoltaico, interventi di forestazione, recupero di cave. I tempi di realizzazione sono stimati in dieci anni di lavori.