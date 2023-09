Gli specializzandi dell’Università di Genova non solo al San Martino ma in tutta la Liguria

Genova. Gli specializzandi dell’Università di Genova saranno impiegati nelle strutture di tutta la Liguria e non solo al policlinico San Martino di Genova. È la principale novità contenuta nel nuovo schema di protocollo generale d’intesa tra la Regione e l’Università di Genova approvato oggi dal Consiglio regionale della Liguria con 17 voti a favore e 7 astenuti.

Il documento ha durata triennale e regola i rapporti e disciplina la collaborazione tra il sistema sanitario regionale e la Scuola di scienze mediche e farmaceutiche dell’ateneo per realizzare, a livello regionale, un sistema integrato di elevata specializzazione assistenziale, di alta formazione professionale e di sviluppo della ricerca biomedica e clinica.

La principale novità è che sono contemplate non solo le strutture assistenziali proprie dell’Università presso il policlinico San Martino di Genova, ma anche le altre strutture sul territorio regionale in cui viene esercitata l’attività assistenziale in convenzione, con lo scopo di estendere l’apporto dell’Università avvicinandolo al territorio. Nel precedente protocollo, invece, si faceva rinvio a convenzioni attuative per la definizione delle strutture presso gli altri enti.

“Per la prima volta l’accordo va oltre quello che finora erano le strutture tradizionali – dichiarano il Presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola. – Nell’individuare come azienda di riferimento per la Scuola di scienze mediche e farmaceutiche l’Ircss policlinico San Martino che, assieme all’Ircss Gaslini per l’attività pediatrica, è le sede principale per lo svolgimento di attività di assistenza, didattica e ricerca, si apre anche ad ulteriori strutture. In particolare si guarda alle ali della regione e quindi sia a Levante sia Ponente per strutture della rete assistenziale regionale o presso strutture private accreditate e convenzionate con il servizio sanitario regionale ovviamente nel rispetto della programmazione sanitaria regionale”.

Il documento, che rinnova un protocollo in scadenza il 30 settembre, disciplina i rapporti tra Regione e Università in materia di attività assistenziali nell’ambito del Servizio sanitario regionale. Tra le novità previste la costituzione presso Iclas (Istituto clinico ligure di alta specialità) della struttura semplice dipartimentale a direzione universitaria “Cardiochirurgia ad indirizzo mini-invasivo”, da perfezionare mediante un’apposita convenzione.

“Si tratta di un atto moderno – concludono Giovanni Toti e Angelo Gratarola – che rispetta le regole della formazione ma che pone una innovazione cioè quella di allargare la capacità di interazione dell’Università anche con strutture che stanno lontane dalla città di Genova dando un volto totalmente ligure all’Università”.

“L’allargamento della formazione alle Asl del Ponente e Levante ligure porterà sul territorio non soltanto i professori universitari dell’Università di Genova, ma anche gli specializzandi che, in un immediato futuro, rimarranno nelle strutture sanitarie periferiche contribuendo così a ridurre il problema della grave carenza di medici nelle ‘ali’ territoriali della sanità ligure – spiega il consigliere regionale della Lega e presidente della commissione Salute Brunello Brunetto -. La formazione è fondamentale e il connubio tra mondo sanitario e Università porterà una migliore offerta delle attività sanitarie in tutta la Liguria. Anche grazie alle audizioni in commissione Salute e Sicurezza sociale e a seguito delle discussioni fra i colleghi consiglieri siamo riusciti ad arrivare a un ottimo risultato che prevede una perfetta sinergia tra sanità regionale e Università. Un accordo che garantisce ai liguri che le attività dei nostri sanitari possano essere svolte al meglio nell’interesse dell’intera nostra comunità”.

“Il fatto che l’Università di Genova possa nominare alcuni primari, escludendo quindi il concorso, crea delle situazioni che se non ben governate con chiari paletti rischiano di creare parecchi problemi – commenta il consigliere regionale della Lista Sansa Roberto Centi -. I due principali rischi che vedo sono: svilire le aspirazioni di quei medici che ambiscono a diventare primari attraverso un percorso fatto sul campo e avere dei primari nominati che finiscono con l’essere assorbiti dagli impegni accademici e di ricerca”.