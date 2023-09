Giovane sequestrato e picchiato per un debito di droga, arrestati gli altri tre membri della spedizione punitiva

Genova. I carabinieri della compagnia di Arenzano, al termine di una complessa indagine, hanno individuato e arrestato, su ordinanza di custodia cautelare del gip di Genova, gli altri tre membri della banda che la notte del 5 marzo scorso avevano sequestrato, picchiato e rapinato un giovane per un debito di droga.

A maggio era già stato arrestato il proprietario dell’auto utilizzata per la spedizione punitiva, un 21enne italiano. La vittima era stata raggiunta nella sua abitazione a Masone da 4 persone che lo avevanno picchiato e minacciato con attrezzi da scasso e coltelli per poi derubarlo di di un pc, un tablet e due telefoni. Il giovane è poi stato sequestrato e messo a forza su un’auto guidata proprio dal 21enne ed è stato portato a Sampierdarena e rilasciato solo 4 ore dopo. La vittima si è ritrovata con il naso e la mascella spaccati dai pugni ed era stato ricoverato con 30 giorni di prognosi. L’italiano arrestato, S. P. aveva ammesso, intercettato in una conversazione con la fidanzata, di aver ricevuto un compenso di 1500 euro per guidare l’auto dagli altri tre.

Attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza e dei tabulati telefonici, nonché attraverso ripetuti servizi di osservazione, controllo e pedinamento unitamente a diverse testimonianze raccolte anche gli altri tre responsabili della vicenda, sono stati individuati. Due sono stati portati, grazie all’ordinanza di custodia cautelare del gip, nel carcere di Marassi, mentre il terzo è stato arrestato a Roma.

Tra gli indagati, ventenni nati in Italia ma di origine sud-americana, un ruolo primario era svolto da due fratelli noti con i soprannomi rispettivamente di “Washington” e “Quality” con i quali erano soliti graffitare, per delineare il possesso del territorio, i muri del loro quartiere vantandosene poi sui social network ove, tra l’altro, non solo mostravano di avere disponibilità di sostanza stupefacente ma, in più occasioni, si filmavano durante il consumo della stessa. I giovani avevano condivisio sui social anche alcuni momento del raid punitivo.