Giornata mondiale del Cuore, le iniziative di Asl4 sul territorio

Genova. Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini. In particolare, si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni; in seguito, vengono colpite in percentuali maggiori rispetto agli uomini.

Per entrambi i sessi resta cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita e alla diagnosi precoce, specie in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.

Sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari nella popolazione femminile, è incentrato il programma di iniziative organizzate dall’Asl 4 in occasione della Giornata mondiale del Cuore che si celebra venerdì 29 settembre 2023.

Per tre giorni – dal 26 al 28 settembre 2023 – la S.C. Cardiologia diretta dal Professor Guido Parodi eseguirà esami e colloqui virtuali gratuiti riservati alle donne dai 18 anni in su, previa prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento dei posti disponibili).

Da oggi, sarà possibile scrivere alla email segreteria.cardio@asl4.liguria.it per chiedere un appuntamento per eseguire le seguenti prestazioni:

• Rilevazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma, ecocardiogramma:

dal 26 al 28 settembre, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la Palazzina nuova dei servizi dell’Ospedale di Lavagna (via Don Bobbio, 25 – piano? );

• Colloqui virtuali individuali sull’infarto cardiaco e le patologie valvolari:

dal 26 al 28 settembre, dalle ore 9.00 alle 13.00, piattaforma web Meet.

Oltre agli esami e ai colloqui, il calendario di iniziative promosse dalla Cardiologia dell’Asl 4 include il convegno aperto alla cittadinanza, dal titolo “Il cuore delle donne: l’importanza della prevenzione cardiovascolare”, che si svolgerà mercoledì 27 settembre, dalle ore 17.00 alle 19.00, all’auditorium dell’Ospedale Nostra Signora di Montallegro di Rapallo (via San Pietro, 8 – piano terra).

Relatori del convegno, a ingresso libero, saranno la dottoressa Jolanda Pastine, con un intervento su “La prevenzione cardiovascolare nel sesso femminile”, la dottoressa Viviana Oliva, che affronterà il tema de “L’infarto nella donna” e, in chiusura, il professore Guido Parodi con l’approfondimento su “La sindrome Takotsubo”.

Il calendario di appuntamenti organizzati dall’Asl 4 è inserito nella (H) Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari della Fondazione Onda, promotrice della campagna di sensibilizzazione #TRISDICUORE VINCE LA PREVENZIONE per favorire la corretta informazione sulle malattie cardiovascolari più comuni, in collaborazione con alcune Società scientifiche, come GISE, Società Italiana di Cardiologia Interventistica – SICCH, Società Italiana di Chirurgia Cardiaca – SICVE, Società Italiana di Cardiologia Vascolare ed Endovascolare e SIPREC, Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare e con la media-partnership di Adnkronos, Baby Magazine, Panorama della Sanità, Salutare e Tecnica Ospedaliera.