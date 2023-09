Giorgia Meloni torna a Genova, il 22 settembre visita al Salone Nautico

Genova. L’ultima volta che Giorgia Meloni aveva fatto visita a Genova era stato in occasione del suo comizio prima delle elezioni politiche che l’hanno vista vincitrice. Era il 14 settembre 2022 e al porto antico, sotto il tendone delle feste, era stata salutata da una folla mai così numerosa, per un esponente di centrodestra, sotto la Lanterna.

Meloni torna da presidente del consiglio, un anno dopo, e lo farà venerdì 22 settembre con una visita in occasione del Salone Nautico internazionale (in programma dal 21 al 26) alla Fiera del mare.

La notizia della sua partecipazione è iniziata a circolare da qualche giorno, a margine dell’incontro in prefettura con il ministro dell’Interno Piantedosi ed è stata confermata da fonti accreditate nelle ultime ore. Ancora da capire quale sarà il programma della premier a Genova.

Oltre alla visita al Nautico, sulla cui organizzazione sono impegnati Questura e cerimoniale di Comune e Regione, c’è la possibilità che la leader di Fratelli D’Italia possa visitare i cantieri dello scolmatore del Bisagno. Così almeno vorrebbero i sindacati del settore che, per quell’opera, chiedono maggiori stanziamenti.

Il 22 settembre a Genova si festeggiano anche i 20 anni dell’Iit, Istituto italiano di tecnologia, ma al momento sembra escluso che la prima ministra possa spingersi fino a Morego o agli Erzelli per celebrare il centro di ricerca avanzata.

Oltre a Giorgia Meloni ci saranno altri tre esponenti di governo al Salone Nautico, che per la prima volta vedrà imbarcazioni anche nel canale del nuovo Waterfront Levante. Il 21 settembre, giorno dell’inaugurazione, non mancherà il ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. Da capire se saranno presenti nella stessa giornata o in una diversa Adolfo Urso, ministro del Made in Italy, e Guido Crosetto, Difesa. Tutti dicasteri che hanno direttamente a che vedere con l’economia del mare a 360 gradi.

Parlando di politica nazionale, manca ancora la completa ufficialità sulla data ma è probabile che tra il 24 e il 25 settembre a Genova faccia il suo ritorno anche Elly Schlein. La segretaria del Partito Democratico, neppure un mese fa a Sestri Levante, arriva nel capoluogo ligure per chiudere il ciclo delle Feste dell’Unità itineranti: lo fa in un momento particolare per i Dem a Genova con l’uscita dal partito di una trentina di iscritti tra cui la consigliera comunale Cristina Lodi, il consigliere regionale Pippo Rossetti e l’ex presidente della Provincia di Genova Alessandro Repetto, passati ad Azione.