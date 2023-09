Gestione integrata dei rifiuti, si avvicina l’avvio del servizio nei nuovi bacini nella Città metropolitana

Genova. Dopo la firma, avvenuta il 12 settembre, del contratto per l’affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino “Golfo Paradiso e Valli del Levante” che comprende 26 Comuni del territorio metropolitano, e in attesa dell’avvio del servizio da parte del gestore che si è aggiudicato l’appalto, Città Metropolitana di Genova ha continuato il monitoraggio dei dati relativi alle performance delle aziende che attualmente stanno gestendo la raccolta, al fine di garantire una transizione efficace.

Osservato speciale negli ultimi mesi è stato il Comune di Recco, che già aveva dal 2020 affidato la raccolta integrata ad AMIU con un appalto a termine in attesa della gara gestita da Città Metropolitana, e che può quindi essere considerato come esempio per quanto riguarda il mantenimento e successivo miglioramento dei dati di raccolta differenziata e l’ottimizzazione del servizio in generale.

Effettivamente l’esperienza del comune attualmente guidato dal sindaco Carlo Gandolfo, amministratore che in città metropolitana è anche consigliere delegato al Bilancio, ha fornito risultati incoraggianti e lo stesso primo cittadino si è così espresso: “l’azienda, in continuo collegamento con i funzionari municipali, che ho personalmente incaricato perché effettuino controlli sistematici delle performance, ha varato diverse implementazioni ai servizi preesistenti, collaborando in maniera sinergica per la realizzazione dei nuovi progetti dell’amministrazione, come le isole ecologiche, il servizio porta a porta nelle zone collinari della città preceduto da una ventina di riunioni illustrative con la cittadinanza, la macchina mangiaplastica, corsi di compostaggio con fornitura di compostiere, le nuove recinzioni videocontrollate per impedire agli animali selvatici l’accesso ai cassonetti, l’incremento degli spazzamenti e dei lavaggi dei marciapiedi e dei porticati, senza dimenticare quello che è un dato oggettivo ovvero l’aumento della percentuale della raccolta differenziata oggi arrivata al 73% circa.”

Gli fa eco il consigliere delegato all’ambiente Gabriele Reggiardo: “Personalmente sono testimone dell’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti nell’area del Genovesato ed ho assistito per alcuni comuni ad aumenti dal 28 a quasi il 70 percento, inoltre la collaborazione con AMIU sta procedendo grazie alla coprogettazione degli interventi PNRR che prevedono, tra l’altro centri per il riuso e regimentazione dei servizi con l’ausilio di nuovi contenitori tra cui gli interrati e quelli con conferimento bilaterale, sviluppi che sicuramente saranno riproposti anche ai comuni del Golfo Paradiso e Valli del Levante.”