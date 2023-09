Genova lancia il campionato mondiale di pandolce genovese basso, ecco come partecipare

Genova. Dopo quello del pesto al mortaio, Genova lancia un altro campionato mondiale legato a una specialità culinaria della tradizione. Confcommercio Genova e Cna Liguria, insieme a Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio hanno dato vita al primo “campionato di pandolce genovese tipo basso”.

La competizione si svolgerà domenica 12 novembre all’interno del Mercato Orientale con finalissima e premiazione al Palazzo della Borsa. “Un’iniziativa che ha l’obbiettivo di valorizzare e fare conoscere oltre i confini regionali uno dei dolci iconici delle festività”, spiega il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio.

“Una specialità che merita di essere valorizzata di più – continua Massimo Giacchetta, presidente della Cna Liguria – il pandolce basso genovese è una tipicità che si può gustare tutto l’anno, si conserva a lungo ed è quindi adatto a diventare un prodotto tipico genovese”.

Come funziona il campionato di pandôçe.

I 100 partecipanti saranno selezionati tra i primi 100 che si iscriveranno negli uffici delle associazioni di categoria (CONFCOMMERCIO Via Cesarea 8 e CNA Via San Vincenzo) e presso alcune pasticcerie ubicate sul territorio genovese:

* Pasticceria ENEA – Via Monterotondo 56/58/R, GE-Sestri Ponente

* Pasticceria FRANCO – Via Rossini 17/r, Genova

* Pasticceria POLDO – Via Anfossi 260/R, GE-Pontedecimo

* Pasticceria MANTERO – Via Cantore 149/R, GE-Sampierdarena

* Pasticceria TAGLIAFICO – Via Galata 31/R, Genova

* Pasticceria TONI – Piazza Torriglia 6, Chiavari

La giornata di gara di svolgerà secondo il seguente programma.

Si inizia alle 8 del mattino. La competizione è rivolta a 100 partecipanti che, a turni di dieci per volta, possono cimentarsi nella preparazione del pandolce; questa prima fase, prevede la produzione dei pandolci all’interno del laboratorio di panificazione di ISCOT Liguria all’interno del Mercato Orientale di Genova. Ogni batteria prevede un vincitore che accederà alla finalissima, con dieci pandolci finalisti verranno poi giudicati da una giuria speciale, composta da pasticceri, esperti e istituzioni che decreteranno il migliore pandolce. La finalissima e la premiazione avverranno all’interno del Palazzo della Borsa. Il pubblico potrà assistere a ogni fase della gara.

Il regolamento e il disciplinare.

Art. 1 – Definizioni

Con il presente regolamento (di seguito “Regolamento”) si definiscono le modalità di svolgimento del Campionato di pandolce genovese tipo basso – 1° edizione

2023 (di seguito “Campionato”).

Art. 2 – Data e location

1. II Campionato di pandolce genovese tipo basso – 1° edizione 2023 si svolgerà domenica 12 novembre 2023;

2. La prima parte del Campionato si terrà presso il Mercato Orientale di Via XX Settembre – Genova, laboratori di ISCOT Liguria e MOG;

3. La seconda parte del Campionato si terrà preso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Via XX Settembre – Genova.

Art. 3 – Partecipanti

1. II Campionato, finalizzato a decretare il miglior pandolce genovese tipo basso, è rivolto a dilettanti, amatori ed appassionati di pasticceria, purché abbiano compiuto la maggiore età, provenienti da qualsiasi paese del mondo.

2. Il numero massimo di partecipanti è di 100.

Art. 4 – Iscrizioni

1. Le domande di iscrizione al Campionato (vedi domanda di iscrizione allegata al presente Regolamento) dovranno pervenire a partire dal giorno 13 settembre 2023 ed entro e non oltre il giorno 31 ottobre o comunque al raggiungimento della quota di 100 iscritti presso uno dei punti di raccolta previsti.

2. Le domande che perverranno oltre il 31 ottobre 2023 non saranno accolte.

3. Ogni domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata da copia di proprio documento di identità in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta attestante il pagamento di euro 10,00 quale quota di iscrizione al Campionato di pandolce genovese tipo basso – prima edizione 2023.

4. Saranno accolte le prime 100 domande che arriveranno (farà fede data e ora di invio della mail).

5. Ogni domanda sarà contrassegnata da un numero identificativo, da 1 a 100.

6. Le domande di iscrizione verranno catalogate in apposito classificatore.

7. Ad ogni partecipante verrà comunicato l’orario cui dovrà presentarsi il giorno del Campionato.

Materie prime ed ingredienti

1. Devono essere utilizzate esclusivamente le seguenti materie prime ed

ingredienti forniti dall’Organizzazione:

* Farina;

* Burro;

* Zucchero;

* Uvetta sultanina turca, scorze di arancia candite, cedro candito, pinoli

* (prodotti senza anidride solforosa);

* Acqua;

* Uova fresche e/o tuorli pastorizzati;

* Polveri lievitanti;

* Sale.

2. Possono essere utilizzati in aggiunta esclusivamente le seguenti materie prime ed ingredienti forniti dall’Organizzazione:

a) Latte pastorizzato e/o latte UHT e/o latte condensato;

* Frutta secca fino ad un massimo di 2% sulla ricetta totale;

* Miele;

* Vaniglia;

* Semi di finocchio;

* Aromi naturali e/o naturali identici;

* Rum e/o marsala.

3. L’utilizzo di materie prime ed ingredienti non forniti dall’organizzazione comporta la squalifica del partecipante.

“La valorizzazione delle produzioni locali, attraverso iniziative mirate di promozione e salvaguardia della tradizione ligure, ha generato negli anni risultati significativi e un impatto molto positivo sul territorio sotto il profilo economico, turistico e occupazionale”, afferma l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti.

“Con grande piacere che diamo il via alla prima edizione del campionato di pandolce genovese basso – sottolinea l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – vantiamo come città una ricchezza culinaria importante grazie a ricette come questa e grazie a una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Con convinzione sosteniamo questo nascente campionato che mira a valorizzare sempre più la nostra città, la sua storia, il suo saper fare”.

“Questo evento è volto a comunicare a più livelli i pregi del pandolce genovese tipo basso e di quanto tale dolce tradizionale sia radicato nei consumi delle famiglie liguri allo scopo di identificare e rendere ulteriormente conosciuto a livello internazionale questo tipico dolce del nostro territorio che, tra l’altro, ha un’altra grande qualità a livello di conservazione e potrebbe essere annoverato, assieme al pesto e ad altre tipicità liguri, tra quei “prodotti souvenir” che i turisti possono portarsi a casa”, dice Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Liguria.