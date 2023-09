Genoa, umore alto in vista del Napoli ma Papu Gomez per ora è suggestione

Genova. Il Genoa ha ripreso oggi gli allenamenti in vista del match di sabato sera al Ferraris contro i campioni d’Italia del Napoli. Nessun test amichevole, ma solo lavoro sul campo.

Il goal di Radonjic allo scadere è stato una doccia gelata, ma l’umore di Bani e compagni è alto. Tre punti contando che si sono affrontate la Lazio e la Fiorentina sono nel complesso un buon bottino e specialmente le ultime due trasferte hanno dato consapevolezza alla squadra. Gruppo che non dovrebbe essere arricchito dall’innesto del Papu Gomez. Vero è che il Siviglia è club dell‘orbita 777 Partners ma si tratta di una zona di campo già coperta da Malinovski, Gudmundsson e da Messias (quest’ultimo in ripresa). Potrebbe però fare comodo adattato come mezzala ma, come detto, l’ipotesi è remota. Ad alimentare le speranze dei tifosi c’era la scritta “Genoa” nel curriculum Wikipedia del Papu anche se è bene ricordare che non è difficile modificare l’enciclopedia libera (ora è stata rimossa con l’argentino che risulta svincolato).

Umore alto, quindi, con la volontà di fare una bella figura in casa contro i partenopei e riscattare la brutta sconfitta rimediata contro la Fiorentina. Voglia di disputare una grande gara davanti al proprio pubblico resa ancor più viva dal riscontro che ha avuto presso i tifosi la presentazione della squadra in occasione del compleanno numero 130 di giovedì. La società è rimasta impressionata dalla risposta del pubblico nonostante si arrivasse da una sconfitta amara come quella di Torino.

La sconfitta col 3-5-2 e le due partite positive con la difesa a 4 sembrano far propendere Gilardino per quest’ultima opzione tattica anche se la variante con i tre centrali non è stata accantonata. D’altronde, il mantra dell’allenatore è la versatilità. Con Retegui in Nazionale, le prove tattiche vedono Ekuban più di Puskas come vice dell’italo-argentino. Insomma, anche in questo caso concretezza e nessun esperimento particolare.