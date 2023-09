“Genoa story”, in piazza Campetto Mr. Spensley accoglie il popolo rossoblù nella sua dimora

Genova. Questa volta ci sarà addirittura lui in carne e ossa. Il dottor James Richardson Spensley accoglierà il popolo rossoblù nella sua dimora in Campetto 9, nel centro storico di Genova, martedì 26 settembre alle 17.30.

Dopo il bagno di folla di tre settimane or sono, la famiglia Pescetto, la cui bottega storica si trova nello stesso edificio, insieme alla casa editrice Galata, permetterà nuovamente ed eccezionalmente a tutti di soffermarsi nell’androne del cinquecentesco palazzo G.B. Imperiale, dove una targa in marmo commemora o mego ingleise, pioniere del football in Italia e del movimento scout.

Per l’occasione potrà acquistare il graphic novel “Spensley – il mito del primo genoano” e farsi fare l’autografo da Spensley, oltre che dagli autori Fabrizio Càlzia (testi), Gino Carosini (testi e disegni), Peter O’Master (disegni): un fumetto d’autore andato esaurito nell’arco di pochi giorni e già alla seconda ristampa.

La lista degli invitati è anche stavolta lunga e autorevole: dai discendenti dei pionieri rossoblù (Bocciardo, Pasteur, De Galleani, “eredi” dei primi Campioni d’Italia; e Luca De Prà, nipote del mitico portiere del Genoa) ai consoli onorari di Gran Bretagna e Svizzera; dalle autorità cittadine ai rappresentanti dei mondi sportivo (Genoa) e Scout.