Genoa, spettacolo in centro per i 130 anni: fumogeni, fuochi d’artificio e video mapping sull’arco

Genova. Uno spettacolo di luci e colori ha invaso il centro di Genova per celebrare i 130 anni dalla fondazione del Genoa, il club calcistico più antico d’Italia. I tifosi hanno dato vita a una festa nelle strade principali della città, un modo per onorare il compleanno del Grifone allo scattare della mezzanotte, in attesa degli eventi ufficiali organizzati dalla società per questo 7 settembre.

Il clou della serata intorno a piazza De Ferrari, dove sono stati sparati i fuochi d’artificio. Grazie al lavoro dei gruppi organizzati della tifoseria, via XX Settembre si è trasformata in una scenografia d’eccezione con una spettacolare coreografia di fumogeni lungo la strada. Poi il breve corteo verso via Palestro, dove venne fondato nella sede del consolato britannico il Genoa Cricket and Athletic Club.

Ai colori rossoblù delle bandiere si sono aggiunti quelli del video mapping sull’arco di trionfo di piazza della Vittoria realizzato dallo sponsor del Genoa, Pulsee. Sull’imponente edificio sono stati proiettati lo stemma societario e altri elementi simbolici come lo stadio Ferraris e gli occhi del Grifone così come proposti dalla Gradinata Nord nella prima giornata di campionato. Il tutto sulle note di brani emblematici per la tifoseria come You’ll never walk alone.

Oggi, come detto, si terrà la festa ufficiale organizzata dalla società e partecipata dai gruppi della tifoseria. L’appuntamento è a partire dalle 19 a Calata Falcone Borsellino nell’area del Porto Antico. Sfileranno le rappresentative maschili e femminili. Dai bambini delle giovanili, ai professionisti delle prime squadre. E poi la presenza di artisti musicali, le leggende rossoblù, contenuti multimediali e una raccolta fondi per l’istituto Gaslini.

E poi, da oggi fino al 1° ottobre Palazzo Ducale ospita nello Spazio 46 rosso la mostra Marco Lodola. Il Rosso e il Blu. Genoa 130 anni prodotta con il contributo di Fondazione Genoa 1893 ets e dalla società genoana in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e con Deodato Arte. L’evento, a cura di Luciano Caprile e Giovanna Liconti, è accompagnato da un catalogo edito da De Ferrari Editore.